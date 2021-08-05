溪水暴漲沖毀取水口 所幸台東2期稻目前不缺水

台東山區這幾天都有雨水進帳，但溪流也因而暴漲沖毀縱谷幾處取水口，不過因9成水稻田已完成插秧，因此不影響灌溉用水；而8月累計至4日的雨量，已經快追平7月總雨量。

農委會農田水利署台東管理處分別在7月底公告台東縱谷的鹿野鄉、關山鎮、池上鄉2期稻將在8月開始啟動分區輪灌。

不過，從7月30日起台東地區就開始下雨，山區集水區都有不錯的雨量，導致台東縱谷主要的農田灌溉溪流鹿寮溪、鹿野溪和新武呂溪的溪水暴漲，也因此沖毀取水口，目前台東縱谷暫停供應灌溉用水，原公告的輪灌措施也暫緩。

農水署台東管理處長莊進忠表示，雖然溪流的灌溉用水取水口沖毀，但不影響水稻，水稻在整地、插秧時需要大量淹水，現在台東縱谷的水稻田已有9成完成整地插秧，加上這幾天都有下雨，因此取水口沖毀對農民灌溉影響不大。

莊進忠表示，這兩天只要溪水稍退就可以馬上修復取水口，好幾部怪手都停在取水口待命，隨時可上工。

鹿野鄉有機米產銷班長涂進榮表示，完成整地、插秧後，可暫時鬆口氣不需要太多水，加上這幾天持續下雨，稻田暫不缺水。

根據中央氣象局資料，台東從8月1日至4日的累積雨量是56.5毫米，7月整月累積雨量62.5毫米。