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14小時降下200毫米雨量 屏東沿山公路土石滑落

中央社 / 屏東縣5日電

受盧碧颱風外圍環流影響，屏東縣雨勢驚人，屏北山區的三地門鄉14小時下了203.5毫米雨量，境內與隔鄰瑪家鄉的沿山公路（185縣道）都發生土石滑落，單向車道封閉。

根據中央氣象局資料，屏東縣三地門鄉今天截至下午2時16分，下了203.5毫米的雨量，高居全台之冠，隔鄰的瑪家鄉154毫米，2鄉境內的沿山公路都發生土石滑落。

三地門鄉沿山公路土石滑落，位於185縣道13K處口社段，出現山坡土石滑落，佔據單向道路因而封閉，只能單向通行。瑪家鄉沿山公路涼山村則發生土石沖刷路面，北上車道封閉。縣府正派員到場清淤，警方呼籲用路人小心慢行。

每雨必淹的鹽埔鄉大仁科技大學前的維新路，今天再積水20公分，警方在場戒備。

屏東縣 雨量 車道

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