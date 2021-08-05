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輕颱盧碧發威 高雄多處淹積水達10公分以上
輕颱盧碧加上西南氣流帶來強大雨勢，高雄仁武、旗山、大寮等多區出現淹積水，其中大寮區大坪頂下新厝路至新厝路163巷口外側二車道路積水達30公分，幸在11點前已退水，六龜區台27線22.5公里處傳邊坡落石滑落，雨水溢出道路，目前員警都已到場警戒。
高雄氣象站統計，茂林區3小時內累積雨量達112.5毫米、六龜區達113毫米、桃源區24小時累積雨量也達204毫米，另那瑪夏區24小時累積雨量110毫米、甲仙區157毫米、杉林區159.5毫米、美濃區153毫米等。
短時間強降雨造成多處淹積水，其中仁武區澄觀路一段往左營方向積水10公分、旗山區台29線74公里至78公里處有多處積水10至15公分高、大寮區大坪頂下新厝路道路積水30公分，約一小時後退水，梓官區信義路1巷口往納骨塔方向也因短時大量雨水造成15公分積水。
另外，六龜區主要道路台27線22.5公里處，疑因邊坡落石滑落堵住溝渠，雨水溢出道路約10公分高，目前第三區養護工程處甲仙工務段已派員到場排除路況，茂林區132線13.2公里處正上方約100公尺處也有坍方落石，目前淹積水、土石流路段警方獲報都已到場拉封鎖線警戒，管制人車通行。
高雄市政府下午1點宣布，受颱風外圍環流影響，高市山區達土石流警戒，有致災之虞，六龜、甲仙、茂林、桃源及那瑪夏等5區下午停止上班上課，其餘地區照常上班上課。
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