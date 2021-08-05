屏東市10小時雨量126毫米 高居全台之冠

受颱風盧碧外圍環流影響，屏北地區的屏東市、長治鄉、九如鄉今天凌晨起大雨下不停。依氣象局資料，屏東市截至上午10時雨量達126毫米，高居全台之冠，目前沒有傳出災情。

連日下雨，昨天下午原本雨停，晚上只是小雨，但雨勢從凌晨加驟，直到上午豪雨下不停，天色一片暗黑。中央氣象局資料顯示，今天雨勢集中在屏北地區，雨量豐沛，截至上午10時屏東市就下了126毫米，高居全台之冠。

另外，隔鄰的長治鄉、九如鄉，分別也有124.5及120毫米，排行全台第2、3名，目前屏東北區沒有傳出災情。

屏南地區部分，因為連日下雨，上午9時45分前往台東縣的獅子鄉台9線445.5k處路樹倒塌橫阻路中間，相關單位出動處理，員警現場維持交通秩序，在上午10時排除交通障礙。

今天東港前往小琉球的交通船航班全面停駛，連日雨勢，屏東的木瓜、香蕉等損害嚴重，農民憂心忡忡，縣府持續調查農作物損害情形。另外，一期稻作進入休耕轉作的農地，因連日下雨，農民無法在農委會指定時間內種植田菁，民進黨立委周春米發文農糧署，希望延長審查時間，確實解決農民遭遇天災的困難。

縣長潘孟安臉書（Facebook）上提醒民眾，降雨雲系往屏東移動，雨勢增強，區域時雨量持續增大，至少會再影響2-3小時，縣府團隊隨時監控各地雨情。