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颱風雨勢加地震 中南部山區易有坡地災害

中央社 / 台北5日電

中央災害應變中心今天表示，東北部外海地震加上颱風盧碧及雨勢，預估提升中南部山區坡地災害，高雄、屏東部分鄉鎮已發布土石流黃色警戒，相關單位應注意後續避災措施。

中央氣象局指出，颱風盧碧路徑朝中國福建、廣東沿岸移動，預計今天白天登陸後將減弱為熱帶性低氣壓，發布陸上颱風警報機率較低。5日至7日易有短延時強降雨，中南部地區有陣雨或雷雨，及局部大雨或豪雨發生機率，尤其南部山區易有持續性降雨。

中央災害應變中心上午召開第3次工作會報，會後發布新聞資料，受颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，西半部易受豪雨影響，導致公路段及軌道設施邊坡可能發生災害，應落實雨量監控，儘早啟動交通管制警戒等措施，並主動提醒民眾注意山區道路落石。

中央災害應變中心表示，預估中南部雨量逐漸增加，因連日降雨加上颱風影響，雨勢衝擊不容小覷，地方政府視雨量適時提升開設應變中心層級。

中央災害應變中心說，東北部外海上午發生地震，預估中南部山區將持續降雨，提升坡地災害風險，農委會針對高雄、屏東部分鄉鎮發布土石流黃色警戒，建議地方政府利用白天針對土石流溪流潛勢區，完成離災避災整備措施，並依防疫指引妥善執行收容安置作業，保護民眾生命安全。

中央災害應變中心指出，短延時強降雨可能導致地下道發生嚴重積水等狀況，相關單位應做好地下道抽排水設施整備，並即早啟動警戒措施。

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