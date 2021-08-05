颱風盧碧外圍環流大雨 高雄至少6處積淹水

受颱風盧碧外圍環流影響，高雄市上午下起大雨，造成前鎮、仁武、燕巢等區共6處積淹水，水深最高達30公分。高雄市長陳其邁一早也在臉書呼籲民眾下大雨出門注意安全。

根據高雄市水利局統計，高雄市上午已有至少6件積淹水災情通報，包括前鎮區擴建路、近國華一街，積水深達30公分；仁武區鳳仁路與澄觀路口也積水28公分，另左營、鳥松、燕巢等區部分路段也有深達20公分積水。

警方獲報積淹水災情後，前往現場交通疏導警戒，環保局抽水車也到場進行抽水作業。另那瑪夏、六龜、桃源、茂林等4區20里，發布共計63條土石流黃色警戒，由於尚未達紅色警戒，目前還沒有進行居民撤離。

陳其邁今天一早在臉書發文表示，根據雷達回波圖，早上有一波強降雨朝市區一帶移入，可能會有持續性降雨，呼籲出門上班的市民務必注意安全。

陳其邁表示，最新氣象資料顯示，盧碧颱風路徑略微偏北，但仍不可輕忽帶來豐沛雨量，加上之前連日降雨，可能造成災情發生。

陳其邁說，市府昨天下午已經成立災害應變中心，相關局處均做好防颱相關整備，水利局已做好各滯洪池排空作業，環保局、養工處也加強巡視道路及側溝，務必減輕災情。