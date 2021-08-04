高雄降雨山區土石流警戒 市府防颱應變中心開設

高雄市受西南氣流等影響，今天仍有短時強降雨，山區六龜、桃源等區共有47條土石流黃色警戒。高市府因應颱風「盧碧」海上警報發布，成立颱風災害應變中心3級開設。

高雄市連日降雨，中央氣象局今天仍針對高雄市等多個縣市發布大雨、豪雨特報，農委會水土保持局也針對六龜、桃源等2區15里發布共47條土石流黃色警戒。

高雄氣象站資料顯示，今天截至下午近4時，山區降雨集中，24小時累積雨量以茂林區達210.5毫米最多，另包括桃源、那瑪夏、甲仙、六龜、杉林、美濃、內門、旗山等區均破百毫米。六龜台20線寶來段邊坡有土石滑落，施工單位搶修。

山區連日大雨，林務局屏東林區管理處今天表示，因聯外道路仍有坍方之虞，藤枝國家森林遊樂區將於5日至8日持續預警性休園。

中央氣象局今天下午2時30分發布輕度颱風「盧碧」海上警報，高雄市政府隨即成立颱風災害應變中心3級開設，並完成各項整備措施，也備妥救生裝備器材，以利迅速出動救援。

高雄市政府水利局表示，82處抽水截流站、134部移動式抽水機完成檢查測試及油料補充，15座滯洪池均排空待命、13處車行地下道及各項水利機電設施也完成安全檢查。