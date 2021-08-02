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雨襲南投中寮路樹倒塌 阻斷居民回家路

中央社 / 南投縣2日電
南投縣2日降雨集中南投市、草屯鎮、中寮鄉一帶，中寮鄉出現路樹倒塌阻斷交通情形，有居民因此回不了家上網求助。 中央社／草屯警分局提供
南投縣2日降雨集中南投市、草屯鎮、中寮鄉一帶，中寮鄉出現路樹倒塌阻斷交通情形，有居民因此回不了家上網求助。 中央社／草屯警分局提供

南投縣今天降雨集中南投市、草屯鎮、中寮鄉一帶，中寮鄉出現路樹倒塌阻斷交通情形，有居民因此回不了家上網求助，工務單位下午排除部分倒樹。

低壓帶及西南風影響，易有短延時強降雨。根據中央氣象局網站資料，南投縣草屯測站今天累積雨量截至下午4時達103毫米，中寮測站也有73.5毫米，南投測站達93.5毫米、國姓90.5毫米，雨勢集中南投市、草屯鎮、中寮鄉及國姓鄉等烏溪流域一帶地區。

南投縣草屯分局中寮分駐所員警今天執行勤務巡視轄區山區道路狀況，經中寮鄉福盛村仙洞巷沿線，發現因雨沖刷導致路樹倒塌，且夾帶土石堆積路面，為避免民眾因路障發生交通意外，除通報相關單位、放交通錐警示，更冒雨在場警戒。

中寮鄉龍南路往中興大埤地區的道路也出現路樹倒塌，爽文派出所警員到場放置交通錐並拉封鎖線警示管制，通報工務單位處理；另外，大樹倒塌疑拉斷電線，造成中寮鄉局部地區停電，南投縣議員張永輝請相關單位盡快搶通道路並維修電力線路。

逢雨易坍方的仁愛鄉「投89線」力行產業道路今天未出現大規模崩塌，僅部分路段有落石，仁愛警分局表示，未接獲轄內道路中斷通報；另外，先前為發電放水「灌飽」日月潭的霧社水庫受惠近期降雨，今天蓄水量來到2569萬公噸，蓄水率68%，水位趨勢上升。

路樹 氣象局 斷交

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