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嘉縣新港淹水 六腳大排無法負荷強降雨溢堤所致

中央社 / 嘉義縣2日電

嘉義縣今天上午強降雨，新港鄉時雨量達120毫米，雨勢驚人，造成當地多處淹水。縣長翁章梁下午視察時表示，因鄰近六腳大排無法負荷瞬間強降雨溢堤所致，已計畫改善。

中央氣象局上午更新豪雨特報，西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨，嘉義縣及雲林縣有局部豪雨或大豪雨。

據中央氣象局數據，嘉義縣部分鄉鎮市上午持續強降雨，多個鄉鎮市的累積雨量都超過100毫米，為豪雨等級（3小時累積雨量達100毫米以上），新港鄉上午8時至11時累積雨量達258.5毫米，為大豪雨等級（3小時累積雨量達200毫米以上稱為大豪雨）。

其中新港在上午9時至10時的時雨量達120毫米，雨勢驚人，造成新港多處嚴重淹水，新港奉天宮前的中山路汪洋一片，淹水水位最高達70公分，廟前一整排店家、攤位全泡在水裡，還好中午以後雨勢漸小，下午就沒有持續降雨。

翁章梁下午前往新港鄉街道視察淹水情形，並關心民眾家中及店面的淹水情形，同時說明導致淹水原因，縣府已調用抽水機協助排水，積水很快就會消退。

針對這次新港鄉淹水主因，翁章梁說，因鄰近六腳大排無法負荷瞬間強降雨溢堤所致，縣府當下調動抽水機協助排水。

翁章梁指出，過去新港奉天宮前經常淹水，因此，優先在前瞻計畫中整治六腳大排，由下游整治至上游；另外在新港公園旁新建抽水站，預計明年完工，未來碰到同樣狀況時，就能減輕淹水壓力。

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