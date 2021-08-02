高雄午後強降雨 部分路段淹水深達30公分
高市今天上午雨勢趨緩，但午後又出現一陣大雨，市區鹽埕、鼓山等區達一級淹水警戒。水利局統計，今天新增6件積淹水通報，部分路段淹水一度深達30公分，車輛半個輪胎泡水中。
受低壓帶及西南氣流影響，高雄天候不穩定，昨天山區24小時累積雨量最高破500毫米，市區多逾200毫米。今天上午雨勢暫歇，但午後又有一波短時強降雨，市區多個行政區1小時累積雨量逾40毫米，鹽埕、鼓山等區達一級淹水警戒。
根據高雄市政府水利局統計，高雄市昨天積淹水災情通報60件，今天新增6件，兩天累計總共66件，截至下午5時許，仍有3件未退水。
下午三民區遼寧二街、前鎮區中山四路等路段，因雨勢過大宣洩不及，一度淹水深達30公分，車輛經過至少半個輪胎泡在水中，警方到場管制通行，疏導交通。
此外，鳳山區勝利路、近建國路口的第93期重劃區內，昨天發生人行道下陷長、寬各約4公尺大洞，地政局通知廠商下陷處設置圍籬、三角錐及夜間警示燈，防止民眾誤入。
地政局表示，經開挖及管道攝影檢視後，初步確認下陷原因為連日豪雨造成土層鬆軟，使重劃前既有地下污水管線移位，泥沙沖進既有污水幹管，造成沙土流失，人行道路面下陷；將緊急回填混凝土，並後續修復損壞的污水管線及路面復原。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言