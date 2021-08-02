高雄午後強降雨 部分路段淹水深達30公分

高市今天上午雨勢趨緩，但午後又出現一陣大雨，市區鹽埕、鼓山等區達一級淹水警戒。水利局統計，今天新增6件積淹水通報，部分路段淹水一度深達30公分，車輛半個輪胎泡水中。

受低壓帶及西南氣流影響，高雄天候不穩定，昨天山區24小時累積雨量最高破500毫米，市區多逾200毫米。今天上午雨勢暫歇，但午後又有一波短時強降雨，市區多個行政區1小時累積雨量逾40毫米，鹽埕、鼓山等區達一級淹水警戒。

根據高雄市政府水利局統計，高雄市昨天積淹水災情通報60件，今天新增6件，兩天累計總共66件，截至下午5時許，仍有3件未退水。

下午三民區遼寧二街、前鎮區中山四路等路段，因雨勢過大宣洩不及，一度淹水深達30公分，車輛經過至少半個輪胎泡在水中，警方到場管制通行，疏導交通。

此外，鳳山區勝利路、近建國路口的第93期重劃區內，昨天發生人行道下陷長、寬各約4公尺大洞，地政局通知廠商下陷處設置圍籬、三角錐及夜間警示燈，防止民眾誤入。

地政局表示，經開挖及管道攝影檢視後，初步確認下陷原因為連日豪雨造成土層鬆軟，使重劃前既有地下污水管線移位，泥沙沖進既有污水幹管，造成沙土流失，人行道路面下陷；將緊急回填混凝土，並後續修復損壞的污水管線及路面復原。