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暴雨侵襲雲林北港緊急宣布停班停課 數百戶忙搬家具墊高

雨彈轟炸台中 海線路面積水山區土石滑落擋路

中央社 / 台中2日電

受西南風偏強及低壓帶影響，台中市今天上午出現強降雨，沙鹿區道路積水，新社區台21線道路邊坡土石滑落，警方出動交通管制，並報公路總局移除障礙物，道路搶通中。

受西南風和低壓帶影響，中央氣象局針對中南部地區發布豪大雨特報，水利署也警示淹水訊息，目前台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣市為淹水警戒區域，低窪地區慎防淹水。

台中市自昨天開始陸續降雨，今天上午降下大雨，雨勢強勁，因山上的流水匯流下來排水不及，沙鹿區光華路、沙田路路口出現道路積水，清水警分局派員前往疏導交通。

新社區台21線14.5公里處今天上午，邊坡土石樹枝滑落路面，妨礙交通，東勢警分局員警接獲民眾通報，到場設立圓錐，現場實施交通管制，警方也通知公路總局到場處理，目前搶修中。

台中市 淹水

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