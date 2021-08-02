3小時超過100毫米墾丁發豪雨特報 多處積水

西南氣流持續發威，屏東恆春鎮墾丁地區今天清晨5時許一陣強降雨，3小時超過100毫米，恆春氣象站發出「墾丁豪雨特報」，恆春鎮內已有多處發生積淹水，還有車子因此受困。

恆春鎮清晨5時許突然一陣強降雨，一直下到上午8時許，已超過100毫米，恆春氣象站表示，3小時超過100毫米就是豪雨，已對墾丁地區發出豪雨特報。

根據中央氣象局資料，墾丁測雨站昨天一整天雨量才58.5毫米，但今天截至上午10時已經160毫米，排名全台第21名，恆春鎮出現多處積水，包括南光路、山腳路、湖內路都有積水狀況，恆春警方立即前往管制。

恆春警分局表示，南光路段道路至瓊麻展示館前積水，有一民眾車輛受困，警方接獲報案後立即前往協助受困民眾至安全處所，受困車輛已經聯繫拖吊業者到場拖吊，至上午8時30分左右，南光路段現場積水已退。

另外，恆春鎮湖內路段也有道路積水，警方都在積水路段疏導交通及擺設警示燈、交通錐，引導民眾改道，並通報相關單位排除積水。

屏東累積3天雨量已下了700多毫米，縣長潘孟安在臉書（Facebook）提醒民眾，屏東天氣持續不穩定，部分地區可能會有豪雨等級雨勢，要民眾注意安全。