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嘉義縣市豪雨 新港時雨量120毫米雨勢驚人

中央社 / 嘉義2日電

西南風偏強及低壓帶影響，嘉義縣市今天上午降豪雨，部分地區淹水警報達一級警戒，新港鄉時雨量達120毫米，新港消防分隊前嚴重積水，救災車輛移至高處，防範影響救災救護出勤。

中央氣象局上午更新豪雨特報，西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨，也就是在非常短的時間、降雨非常猛烈。高雄市山區及台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣有局部大雨或豪雨；苗栗縣、嘉義市、台南以南及南投地區有局部大雨發生。

嘉義縣西部鄉鎮市上午間歇性強降雨，多個鄉鎮市時雨量超過50毫米，包括民雄、溪口、大林、水上及新港，其中新港在上午9時至10時的時雨量達120毫米，雨勢驚人，造成新港奉天宮前嚴重積水。

嘉義市上午也有間歇性強降雨，上午10時左右，嘉義市東西區的降水量已超過抽水機負荷，部分路段積水，工務處已請警察局先行封閉興業西路地下道、世賢路地下道、國道一號嘉義市交流道、嘉雄陸橋旁，以及東義路預警性封閉一車道。

嘉義市政府表示，抽水系統全數啟動，但因瞬間雨量太大，無法完全將雨水排出，為守護市民安全，現場已協請警察局派員前往，請民眾改道通行。

經濟部水利署已將嘉義市東西區及嘉義縣的民雄鄉、溪口鄉、大林鎮、新港鄉及中埔鄉列為淹水警報的一級警戒區。

新港奉天宮前嚴重積水，員警已到場管制，防範民眾誤闖發生危險；另外，新港消防分隊前汪洋一片，消防人員已立即將救災、救護車輛移至高處，不至於影響出勤任務。

嘉義 雨量 豪雨

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