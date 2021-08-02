雨炸彰化海線鄉鎮 幾十年沒淹水地方都淹了

彰化縣線西、伸港、和美等較靠海鄉鎮今天雨勢很大，且來得又猛又急，許多道路淹水，警方趕緊拉起封鎖線管制，彰化縣議員賴清美說，雨勢太大，幾十年沒淹水的地方都淹水了。

西南風偏強及低壓帶影響，易有短延時強降雨，中央氣象局今天清晨發布豪雨特報，其中彰化縣有局部大雨或豪雨，低窪地區慎防淹水；根據氣象局統計，今天凌晨0時到上午9時10分，彰化縣線西測站累積雨量179毫米居全國第3名、伸港測站則以173毫米居第4名。

彰化縣線西鄉、伸港鄉、和美鎮相對較靠海，面對如此雨量，許多地勢較低窪區域、道路一早已淹水，部分區域水淹小腿肚，看著家具泡水，民眾無奈地說「屋內全淹，搶救不了」，伸港鄉新港路356巷居民也說，當地很久未淹水，雨下得太急，所以雨水排不出去。

彰化縣議員賴清美一早到處巡視並通報，只見農田淹水漫到路面，分不清楚界線，危害行車安全，還有排水溝將近滿溢，她說，雨勢真的又大又急，許多地方都淹水，就連幾十年未淹水的地方都淹水，排水溝也沖出許多垃圾，淹水原因可能與雨勢、清淤不及有關。

彰化縣警察局和美分局派員四處巡視並在淹水路段拉封鎖線管制交通，根據和美分局統計，伸港鄉濱海路中彰大橋下、伸港鄉長春路地下道及一旁平面道路、伸港鄉海尾路80號附近路段、和美鎮忠孝路與孝義路段、和美鎮德美路與惠民街口、和美鎮和潭路與信義路口。

以及伸港鄉彰新路七段、和美鎮彰和路三段、伸港鄉中興運動公園旁等處，因降雨造成上述地點淹水，暫時管制道路通行，請民眾行車多注意路面狀況及各項管制措施；彰化縣消防局表示，尚未接獲線西、伸港、和美等地積水求救報案，主動派人車外出巡邏。

另外，大量泥水從八卦山脈沖往山腳下的社頭鄉協和村後路巷，滾滾黃水從路邊低窪處不斷往下游流去，彷彿變成一條小溪，中間路面也可見明顯積水，汽車駛過激起大量水花。