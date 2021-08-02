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持續降雨 曾文水庫蓄水2個月激增逾4億公噸

中央社 / 台南2日電

西南氣流影響，台南局部區域出現強降雨，全台最大水庫的曾文水庫，再進水8723萬公噸，相較於5月底蓄水率僅剩3.59%，如今蓄水率已達84.43%，有效蓄水量多出逾4億公噸。

西南氣流帶來的強降雨，讓台南2天來雨勢不斷，局部區域24小時累積雨量逾300毫米，降雨雖多集中在平地和沿海，但對山區也有助益，曾文水庫、烏山頭水庫、南化水庫、白河水庫等主要水庫持續進水。

水利署南區水資源局觀測，曾文水庫集水區7月30日至8月1日累積雨量264.4毫米，和曾文水庫連通的烏山頭水庫集水區累積雨量279毫米。曾文水庫進水8723萬公噸，烏山頭水庫進水1522萬公噸。

南水局最新水情資訊顯示，曾文水庫5月底最乾涸時，蓄水率3.59%，有效蓄水量只剩1830萬公噸，但2個月後的今天，曾文水庫蓄水率已達84.43%，有效蓄水量4億3021萬公噸，距離滿水位只需再挹注約7000萬公噸的蓄水。烏山頭水庫有效蓄水量7275萬公噸，蓄水率92.58%。

主要供應台南民生及工業用水的南化水庫滿水位，有效蓄水量9379萬公噸；白河水庫有效蓄水量1014萬公噸，蓄水率86.45%。虎頭埤蓄水也達滿水位。台南境內部分水庫自然溢流或進行調節性放水。

南水局人員說，嘉南灌區二期稻作預定供灌3億1300萬公噸，但這波西南氣流帶來的雨勢，將可降低水庫供灌水量。對於未來1年水情，南水局審慎樂觀。

南化水庫 曾文水庫集水區 西南氣流

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