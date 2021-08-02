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高雄台27線扇平山莊路段 大雨坍方中斷

中央社 / 高雄2日電

西南氣流引進豪雨狂炸高雄市山區，台27線扇平山莊路段上午大雨再度坍方中斷。轄區六龜警分局提醒開車民眾，土石因大雨沖刷飽含水分，易有滑落情形，非必要避免行駛山區道路。

由於山區降雨持續，天氣不穩定，高雄市政府警察局六龜分局表示，目前台27線扇平山莊路段管制期間，山區氣候仍會有間歇強降雨發生，土石因大雨沖刷飽含水分，易有滑落情形，非必要應避免行駛山區道路。提醒用路人多加利用台27甲線替代通行。

六龜分局表示，台27線扇平山莊路段，昨天就因豪雨造成道路泥流無法通行狀況，經公路總局第三區養護工程處鳳屏工務段緊急搶通。

但上午9時多，因間歇性強降雨再次造成大量土石坍方，影響雙向車輛通行，工務段已到場處理中，由於大量土石堆積且路面積水升高，目前員警現場管制雙向禁止通行，預計修復時間要到下午。

六龜 豪雨 高雄市

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