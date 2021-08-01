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高雄積淹水多數消退 山區撤離逾千人

中央社 / 高雄1日電
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。聯合報系記者曹亞沿／翻攝
高雄山區下了一夜的雨，多處路段發生土石崩落。聯合報系記者曹亞沿／翻攝

西南氣流挾驚人雨勢，高雄桃源、茂林六龜等區24小時累積雨量破500毫米，土石流紅色警戒達55條，撤離1068人，全市積淹水、路樹、土石流等共129件，多數已退水或處理完畢。

高雄市從昨晚到今早大雨不斷，但下午約3時後雨勢暫歇，高雄市政府水利局統計，截至今天傍晚，高雄市災情案件包括積淹水、路樹、土石流等共129件，目前已處理完成106件；積淹水僅剩部分區域因排水位仍高，持續抽水降低水位中。

水利局並表示，高雄市六龜、桃源區土石流紅色警戒達55條，已撤離1068人；市府41個部門機關人力動員總共7131人，抽水機具裝備757組、291輛各式機具。

副市長林欽榮今天到水情中心第二次工作會議聽取簡報，並指示相關災情盡速處理完成，未完成前務必作好警戒；同時提醒工務單位留意土壤水份增加軟化對樹木的影響，加強扶直固定措施，以防倒塌。

林欽榮也指示環保局針對易淹地區道路側溝加強巡視，若有阻塞立即派員清除，避免影響道路排水功能；岡山區嘉峰路高速公路涵洞因地勢低窪，易造成周遭排水路往高速公路涵洞匯集而淹水，也要求水利局架設移動式抽水機等方式因應。

由於山區因豪雨聯外道路多處坍方，屏東林區管理處今天宣布明天藤枝國家森林遊樂區持續預警性休園，保障遊客安全。

屏東林區管理處提醒，受西南氣流影響，未來一周天氣仍不穩定，且山區土石含水率高，仍有零星落石及坍方的可能，建議暫勿至山區活動。

土石流 高雄市 淹水 茂林 六龜

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