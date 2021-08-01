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高雄豪大雨居民「剉咧等」 架整排防水閘門應戰
西南氣流挾帶豪大雨，高雄市各地傳出積淹水災情，鳳山行政中心附近住家「淹怕了」，紛紛架起防水閘門戒備，也有民眾說每逢下雨就「剉咧等」，預估接下來幾天雨勢不會停，還要繼續備戰。
高雄鳳山區忠義里里長李朝清表示，高雄昨天雨下整夜，許多里民紛紛輪流守夜防災，今天清晨4點多時光復路、澄清路段積水嚴重，早上已水已退。
鳳山行政中心一帶為淹水熱點，對面的民宅「淹怕了」，今天下午雨勢稍緩，住戶紛紛架起防水閘門戒備，還有居民將花盆架在升降台上避免泡水，降低大雨災情。
經營理髮廳的陳姓婦人說，最近大雨侵襲，水都會淹到屋裡，昨天較幸運積水只漫到外頭地板。她說鳳山行政中心這一帶只要下雨就會淹水，最深曾淹到屋裡第一階樓梯，因此每次看到大雨預報就「剉咧等」。相較其他鄰居紛紛建置防水閘門，她選擇簡單用木板隔起來防水，加減有防水效果。
大雨轟炸各地積淹水，市長陳其邁今天也陸續前往永安新港里、茄萣金鑾路及田寮區崇德橋等3處視察，允諾會透過整治北溝排水、增設雨水下水道、加強清淤等方式，改善這些地區逢雨必淹的情形。
截至下午2時許，桃源、六龜區24小時累計雨量已飆破500毫米，茂林、杉林、內門、旗山也超過400毫米，氣象站提醒民眾留意，慎防豪雨災情。
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