南部豪雨不斷 軍方馳援南高屏救災

南台灣因西南氣流豪雨不斷，國軍第四作戰區指揮部派遣人員機具，分別進駐屏東枋寮鄉、高雄美濃區及台南大內區，協助執行鄉民撤離、沙包堆置及道路復原等任務。

國軍第四作戰區指揮部今天表示， 因應中央氣象局持續發布南部地區豪雨警報，第四作戰區指揮部昨天即配合台南、高雄及屏東等地方政府災防應變中心，完成二級開設及連絡官派遣，統一調度兵力及掌握災情。

國軍第四作戰區指揮部指出，另針對近24小時累積雨量達350毫米的高市六龜、甲仙及茂林等土石流潛勢區，已完成預置兵力派遣，維護民眾生命安全。

國軍第四作戰區指揮部表示，今天上午已派遣計60員兵力及車輛機具5輛，分別進駐屏東枋寮鄉、高雄美濃區及台南大內區，協助執行鄉民撤離、沙包堆置及道路復原等任務；將持續提高警戒，全力配合地方政府災防應變機制。

受西南氣流影響，高雄市連日豪雨，尤其山區降雨更劇。農委會水土保持局針對高市六龜、桃源、茂林、甲仙、杉林等山區發布36條土石流紅色警戒及45條土石流黃色警戒，另茂林區有1處大規模崩塌紅色警戒。

高市杉林、六龜、甲仙、桃源等區也因為土石流紅、黃色警戒，各區公所、警消等人員已協助撤離土石流潛勢溪流區域居民及洗腎、孕婦者共846人。