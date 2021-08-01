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雲林沿海地區降大雨積淹水 調移動式抽水機應急

中央社 / 雲林縣1日電

雲林縣政府水利處長許宏博今天表示，大雨導致雲林沿海地區多處積淹水，以水林鄉較為嚴重，已緊急調派移動式抽水機援助，目前雨勢稍歇，如有必要將進行人員疏散撤離。

中央氣象局指出，西南氣流影響，易有短延時強降雨，今天雲林縣、嘉義縣、市，有局部大雨或豪雨，雲林縣水林鄉公所測站，至今天中午為止已測得雨量261.5毫米。

許宏博表示，強降雨已造成水林鄉部分地區積淹水，其中大溝村最嚴重，淹超過20公分，臨近抽水站已啟動抽水，並調派移動式抽水機增援。現雨勢稍歇，如有必要將進行百姓疏散撤離。

另外，大雨也造成四湖鄉林厝村民宅積水不退，台17線公路林厝段地區呈現水上行車情形，台西鄉溪頂村淹水；許宏博表示，已依照鄉公所提報易淹水地區預布抽水機排除積水。

淹水 氣象局 西南氣流

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