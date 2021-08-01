強降雨宣洩不及 台南34處積淹水通報

台南地區昨晚到今天上午出現間歇性降雨，有時雨勢又急又大，市府統計至上午8時為止共有34處積淹水通報，最多曾啟動47座抽水站，多數積水在中午前已消退。

台南市政府水利局指出，上午8時前的最大時雨量出現在善化區，於清晨4時10分至5時10分有98.5毫米，累積雨量最多的也是善化區，有224.5毫米。

市府收到善化、安南、麻豆等13區34處積淹水通報，主要為強降雨集中宣洩不及所致，其中22處在上午10時左右已消退，其餘陸續退水。

台南市水利局指出，上午最多曾啟動永康分洪站、喜樹站、崑山站等47座抽水站，至10時為止仍有下營站、新圍站等37座運轉中，總抽水量超過600萬噸。

台南市政府工務局指出，正在進行中的三爺溪萬代橋改建工程，目前進行舊橋台拆除作業，工程進度超前約19%，上午因強降雨宣洩不及致國道1號仁德交流道附近出現積水，交流道北上入口一度因積水過深封閉，工務局也派員隨時注意積淹水及工地安全。

台南市政府工務局指出，至上午10時為止，各行政區還有28處道路、19座橋梁實施封閉或部分封閉，道路封閉以仁德區、新市區各6處較多。龍崎區的市道182線則有3處因路旁竹子大量傾倒在路面，導致部分車道交通受阻。

台南市長黃偉哲上午到災害應變中心視察時表示，今、明兩天仍有短延時強降雨機會，市民應留意天氣變化做好防災整備，如遇積淹水，切勿涉水或強行穿越；若發現側溝落水口、水溝蓋或私人溝渠有雜物阻塞，可通報市府協助處理。