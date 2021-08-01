澎湖雨勢不斷 市區部分路段淹水封閉
受到西南氣流影響，澎湖地區雨勢不斷，馬公部分低窪路段淹水宣洩不及，形成小河流，警方進行封鎖警戒，管制人車通行，環保局也緊急進行疏通排放。
澎湖氣象站表示，受到西南氣流影響，澎湖一連兩天下雨，雨勢時大時小，馬公與望安東吉嶼等離島的累積雨量都超過100毫米，馬公地區部分時段時雨量達38毫米，且雷雨還是持續一波波，除非是颱風期，這是以往所少見的現象。
由於雨勢不斷，馬公市區部分低窪地區都出現淹水，位於體育場南端的馬公新生路段，道路的排水孔遭落葉和泥沙覆蓋，導致雨水排放不及，積水未退淹沒路面盈尺，馬公警方獲報，在新生路兩端拉起封鎖線來警戒，以確保行車安全，人車只能從永福與永泰等街口繞道而行。
澎湖環保局獲報，也出動環保騎士等工作人員，在雨中清除路面積水，讓道路恢復人車通行，並隨時進行監控。
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