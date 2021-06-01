大雨狂瀉不等於水情有解 專家曝關鍵「水流動影響蓄水回升」

梅雨季報到！周末連續狂下2天豪大雨，共計挹注全台水庫1億3600萬噸，許多民眾見到難得雨景也相當高興。不過，臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今（1）日透露壞消息，下一波鋒面「過了就沒了，帶來的雨量還要再觀察」文章一出，引起大批網友紛紛留言替「阿梅」加油！

臉書粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」PO文指出，今年首波梅雨告一段落，這是過去3.5天的累積雨量，尤其精準的下在中部地區，各地水庫可說是中等程度的豐收。

話鋒一轉，粉專提醒大家，「高興5秒就好，因為這樣還不足以完全解渴」並呼籲大家要繼續節約用水，水庫蓄水回升情形需要再觀察幾天，因為水流動也是需要時間的，且下一波鋒面預計週六（5日）凌晨抵達，「但這波鋒面屬於移動型的，過了就沒啦！帶來的雨量還要再觀察」。

網友們紛紛留言「替梅雨加油打氣」，「希望能繼續下～可以補到八分滿嗎？」、「及時雨，今年『阿梅』太給力了」、「從南到北，幾乎都有進帳欸！很受全台西部歡迎的及時梅雨喔！」、「期待下一個『阿梅』，雨水灌爆每個水庫，再多下一點」。