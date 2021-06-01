台南凌晨下午強降雨 平地雨勢比水庫集水區大

台南受鋒面影響連日降雨，今天凌晨先是在一陣雷雨後雨勢趨緩，直到下午部分地區對流旺盛再度出現短時強降雨，但雨量大多下在平地，山區主要水庫集水區雨勢相對較小。

台南市政府水利局指出，今天凌晨0時至上午7時最大時雨量分別為新市區的68.5毫米、山上區65毫米及新化區42毫米；午後在部分山區及官田、六甲、大內、山上等地區也有短時強降雨，但對流持續不久即減弱，降雨緩和，沒有出現災情。

台南不少民眾今天清晨3、4時左右被巨大打雷聲響吵醒，隨後部分地區出現明顯雨勢。有新市區的農民表示，看到很久未見的大雨本來很開心，但後來反而擔心是否會淹水，所幸沒有成災，如果這些雨水都能下在水庫集水區就更好了。

官田區農會指出，今天官田的雨量對栽種菱角的水田來說還不夠，是否能依往年時間順利栽種，還要看接下來曾文及烏山頭水庫的蓄水狀況。

依中央氣象局今天晚上7時的觀測資料，台南今天累積雨量最多的是六甲區140毫米，新市、東山、新化、白河也等地也有超過100毫米雨量。

經濟部水利署南區水資源局的觀測資料顯示，今天台南3大水庫集水區累積雨量以烏山頭水庫的47毫米最多，其次為曾文水庫25.3毫米，南化水庫23.3毫米。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，雖然今天山區降雨趨緩，但南化水庫與曾文水庫集水區從28日至今累積雨量都超過100毫米，加上高雄旗山溪甲仙攔河堰流量上升，越域引水至南化水庫蓄存的水量也提高。

鄒漢貴指出，估計這波降雨可為台南主要水庫增加近1300萬立方公尺蓄水，若以台南市每日約90至95萬立方公尺用水量計算，大約是2週的用水量。

南區水資源局晚上7時的觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量2203萬立方公尺，蓄水率4.32%；烏山頭水庫蓄水量3796萬立方公尺，蓄水率48.31%；南化水庫蓄水量1260萬立方公尺，蓄水率13.85%。