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梅雨鋒面所賜 雲嘉3座水庫3天進水近400萬噸

中央社 / 嘉義1日電

梅雨鋒面影響，嘉義、雲林地區今天持續降雨，嘉義的蘭潭、仁義潭水庫及雲林湖山水庫，3天來進水總量近400萬噸，且水庫持續進水，雲嘉民生用水供應至8月無虞。

梅雨鋒面報到，嘉義地區自5月30日凌晨起降雨，今天持續受滯留鋒面影響，嘉義山區雨勢集中在凌晨零時至3時，以竹崎鄉119毫米最多，達豪雨等級，有助於增加嘉義地區蘭潭、仁義潭水庫的蓄水量。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明表示，受到這波梅雨鋒面影響，蘭潭、仁義潭水庫位於嘉義縣八掌溪上游的集水區雨勢明顯，截至今天下午4時，2座水庫的進水總量逾200萬噸，且還在持續進水。

吳界明指出，目前仁義潭有效蓄水量567萬噸、蓄水率22.5%，蘭潭水庫有效蓄水量約346萬噸、蓄水率37.4%；嘉義地區1天的用水量約30萬噸，扣除其他地區水庫支援，2處水庫1天的用水量僅需12萬噸，自來水可供應到8月中旬無虞，有助於解除嘉義地區旱象。

這波梅雨鋒面也為雲林帶來不少雨量，根據中央氣象局統計資料顯示，包括古坑、斗六、林內、土庫等鄉鎮這幾天累積雨量都超過100毫米，其中華山地區這2天就下了239毫米雨量，湖山水庫3天來進帳172萬噸。

湖山水庫管理中心主任李炎任表示，湖山水庫區加上水庫上游集水區，昨天進帳92.4萬噸，今天至中午為止又從清水溪引入30萬噸，加上前天50萬噸，總計3天進帳172萬噸，蓄水率從5月30日的29.4%回升到31.5%。

李炎任指出，目前湖山水庫有效蓄水量約1604萬噸，因水庫持續在進水，預估可支撐到8月，但旱象仍未全面解決，民眾還是要節約用水。

另外，攝影人李秋雲昨天下午3時許在仁義潭水庫大壩拍到不遠處的「雨瀑」美景，照片並PO到臉書（Facebook）社群「嘉義綠豆大小事」網站，引發網友熱烈迴響。

網友看見「雨瀑」美景，紛紛留言「這景象好壯觀啊！真的可喜可賀，終於下雨了！」、「水倒對地方了」、「倒水。倒下去。大一點多一點」、「水龍頭直接打開」、「好壯觀、好美」、「好豪邁的補水方式」。

水庫 嘉義 梅雨

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