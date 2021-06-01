快訊

死亡案例變少不合理！聯醫醫師爆：忠孝院區不少通報死亡尚未公布

5搶1／中華隊集訓基地找到了 3日施打疫苗後前進斗六

蘭潭、仁義潭水庫進帳多 嘉義民生用水到8月無虞

中央社 / 嘉義市1日電

梅雨鋒面影響，嘉義地區今天持續降雨，蘭潭、仁義潭水庫截至今天下午4時進水總量逾200萬噸，約16天用水量。2水庫有效蓄水量逾900萬噸，嘉義地區民生用水供應至8月無虞。

梅雨鋒面報到，嘉義地區自5月30日凌晨起降雨，今天持續受滯留鋒面影響，嘉義山區於凌晨零時開始降雨，且達豪雨等級，部分鄉鎮在3小時累積雨量達100毫米以上，有助於增加嘉義地區蘭潭、仁義潭水庫的蓄水量。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明今天表示，受到這波梅雨鋒面影響，蘭潭、仁義潭水庫位於嘉義縣八掌溪上游的集水區雨勢明顯，截至今天下午4時2處水庫的進水總量逾200萬噸，且還持續進水。

吳界明指出，目前仁義潭有效蓄水量567萬噸、蓄水率22.5%；蘭潭水庫有效蓄水量約346萬噸、蓄水率37.4%，嘉義地區1天的用水量約30萬噸，扣除其它地區水庫支援，2處水庫1天的用水量僅需12萬噸，自來水可供應到8月中旬無虞，有助於解除嘉義地區旱象。

另外，攝影人李秋雲昨天下午3時許在仁義潭水庫大壩拍到不遠處的「雨瀑」美景，照片並po到臉書（Facebook）社群「嘉義綠豆大小事」網站，引發網友熱烈迴響。

嘉義 水庫 蘭潭 梅雨

延伸閱讀

霧社水庫2天進帳1000萬噸 蓄水率暴升藏瀕死警訊

滯留鋒面持續發威 預估總降雨可供全台用9天水

影／德基水庫集水區持續大雨 蓄水率已破3%果農興奮

鋒面降雨進帳不無小補 明德水庫可再撐1個月

相關新聞

台南下雨了但官田菱角水仍不夠 農會：土地僅濕潤而已

這一波梅雨鋒面有助台南水庫進帳，官田菱角苦等雨水才能夠決定種不種，但官田農會表示，這波雨水降在官田不多，「只濕了土壤未見...

雨彈升級又擴大！ 16縣市豪雨、大雨特報 台南雨最大

雨彈升級又擴大。中央氣象局針對16縣市發布最新豪雨、大雨特報，受到滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今台南市有局部大雨或豪雨...

下一波鋒面5日報到 全台有雨

中央氣象局今天表示，鋒面預計明天遠離台灣，下波鋒面預計5日報到，屆時全台有雨，7日到10日鋒面往南移，預估可在南部上空徘...

台中限水提早解除？ 水利署：本周降雨110毫米有機會

梅雨鋒面報到，周末連續兩天豪大雨挹中部水庫。台中市民進黨立委黃國書、何欣純、張廖萬堅和莊競程等人，今邀集經濟部水利署和自...

梅雨帶進德基、鯉魚潭3400萬噸水量 抵大台中一月用水

梅雨帶來豐沛雨量，關係大台中用水的德基、鯉魚潭兩水庫從28日至今晨獲致總計3400萬噸水量，以目前台中市仍執行供五停二的...

梅雨助攻一天進帳407萬噸 德基水庫水位上升4公尺

梅雨鋒面助攻下，全台水庫有不少雨量挹注，德基水庫集水區昨天累積雨量達88.5mm，水庫今日水位1329.50公尺，較昨天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。