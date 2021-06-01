蘭潭、仁義潭水庫進帳多 嘉義民生用水到8月無虞

受梅雨鋒面影響，嘉義地區今天持續降雨，蘭潭、仁義潭水庫截至今天下午4時進水總量逾200萬噸，約16天用水量。2水庫有效蓄水量逾900萬噸，嘉義地區民生用水供應至8月無虞。

梅雨鋒面報到，嘉義地區自5月30日凌晨起降雨，今天持續受滯留鋒面影響，嘉義山區於凌晨零時開始降雨，且達豪雨等級，部分鄉鎮在3小時累積雨量達100毫米以上，有助於增加嘉義地區蘭潭、仁義潭水庫的蓄水量。

台灣自來水公司第五區管理處副處長吳界明今天表示，受到這波梅雨鋒面影響，蘭潭、仁義潭水庫位於嘉義縣八掌溪上游的集水區雨勢明顯，截至今天下午4時2處水庫的進水總量逾200萬噸，且還持續進水。

吳界明指出，目前仁義潭有效蓄水量567萬噸、蓄水率22.5%；蘭潭水庫有效蓄水量約346萬噸、蓄水率37.4%，嘉義地區1天的用水量約30萬噸，扣除其它地區水庫支援，2處水庫1天的用水量僅需12萬噸，自來水可供應到8月中旬無虞，有助於解除嘉義地區旱象。

另外，攝影人李秋雲昨天下午3時許在仁義潭水庫大壩拍到不遠處的「雨瀑」美景，照片並po到臉書（Facebook）社群「嘉義綠豆大小事」網站，引發網友熱烈迴響。