梅雨及時！北彰化暫緩延長分區供水「供五停二」仍持續
原訂自明天（6 月1 日）起，北彰化地區「供五停二」延長分區供水8小時等限水措施，因連日梅雨為鯉魚潭水庫、德基水庫及石岡壩等集水區，帶來平均100毫米以上的降雨量，經濟部水利署今天宣布暫緩實施，令用戶鬆了一口氣。不過，北彰化原「供五停二」措施持續進行，水公司第11區管理處籲請民眾仍須節約用水。
目前，北彰化包括彰化市、和美鎮6里及花壇鄉兩村均實施「供五停二」措施，但許多用戶抱怨，往往停水達3到4天，甚至每周停到兩天，為之怨聲載道，如果6月1日起，再延長8小時停水，更讓用戶難以忍受，幸好這場梅雨帶來的即時雨，暫時紓解旱象，更希望雨一直落下去，一舉取消「供五停二」限水措施，供水恢復正常。
台水第11區處表示，因應嚴峻水情，第11區管理處開發烏溪伏流水、新鑿緊急抗旱井等，備用水源陸續到位，包括2口深井每天約提供0.6萬噸自來水，烏溪伏流水則每天約1.5萬噸，總計每天約供應2.1萬噸，搭配台中支援水量調配，希望降低影響民眾用水衝擊。
台水第11區處表示，由於北彰化主要的自來水源來自台中，並位在台中支援水量管線末端，復水期間較台中略晚，需至臨時供水站取水，因此規畫持續提供68處臨時供水站及11輛水車，希望降低影響民眾用水衝擊。
水公司表示，民眾對於停復水相關訊息、臨時供水站位置，或對全日減壓供水時段有任何疑問，可撥1910免付費電話洽詢，也可進入台水公司網站「抗旱專區」（https://www.water.gov.tw/）或台水粉絲專頁查詢。
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