快訊

升三級兩周 Rt值15降到1 陳時中：疫情朝可控範圍前進

直播／今增15死！274例本土、4例境外、73例校正回歸

梅雨及時！北彰化暫緩延長分區供水「供五停二」仍持續

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
由於梅雨來得即時，北彰化地區「供五停二」分區供水延長8 小時決定暫緩，水公司仍持續提供68處臨時供水站及11輛水車，希望降低影響民眾用水衝擊。圖／台水公司提供
由於梅雨來得即時，北彰化地區「供五停二」分區供水延長8 小時決定暫緩，水公司仍持續提供68處臨時供水站及11輛水車，希望降低影響民眾用水衝擊。圖／台水公司提供

原訂自明天（6 月1 日）起，北彰化地區「供五停二」延長分區供水8小時等限水措施，因連日梅雨為鯉魚潭水庫、德基水庫及石岡壩等集水區，帶來平均100毫米以上的降雨量，經濟部水利署今天宣布暫緩實施，令用戶鬆了一口氣。不過，北彰化原「供五停二」措施持續進行，水公司第11區管理處籲請民眾仍須節約用水。

目前，北彰化包括彰化市、和美鎮6里及花壇鄉兩村均實施「供五停二」措施，但許多用戶抱怨，往往停水達3到4天，甚至每周停到兩天，為之怨聲載道，如果6月1日起，再延長8小時停水，更讓用戶難以忍受，幸好這場梅雨帶來的即時雨，暫時紓解旱象，更希望雨一直落下去，一舉取消「供五停二」限水措施，供水恢復正常。

台水第11區處表示，因應嚴峻水情，第11區管理處開發烏溪伏流水、新鑿緊急抗旱井等，備用水源陸續到位，包括2口深井每天約提供0.6萬噸自來水，烏溪伏流水則每天約1.5萬噸，總計每天約供應2.1萬噸，搭配台中支援水量調配，希望降低影響民眾用水衝擊。

台水第11區處表示，由於北彰化主要的自來水源來自台中，並位在台中支援水量管線末端，復水期間較台中略晚，需至臨時供水站取水，因此規畫持續提供68處臨時供水站及11輛水車，希望降低影響民眾用水衝擊。

水公司表示，民眾對於停復水相關訊息、臨時供水站位置，或對全日減壓供水時段有任何疑問，可撥1910免付費電話洽詢，也可進入台水公司網站「抗旱專區」（https://www.water.gov.tw/）或台水粉絲專頁查詢。

由於梅雨來得即時，北彰化地區「供五停二」分區供水延長8 小時決定暫緩，水公司仍持續提供68處臨時供水站及11輛水車，希望降低影響民眾用水衝擊。圖／台水公司提供
由於梅雨來得即時，北彰化地區「供五停二」分區供水延長8 小時決定暫緩，水公司仍持續提供68處臨時供水站及11輛水車，希望降低影響民眾用水衝擊。圖／台水公司提供
烏溪伏流水井在限水期間，每天約供應北彰化2.1萬噸，搭配台中支援水量調配，降低影響民眾用水衝擊。。圖／台水公司提供
烏溪伏流水井在限水期間，每天約供應北彰化2.1萬噸，搭配台中支援水量調配，降低影響民眾用水衝擊。。圖／台水公司提供

抗旱 梅雨 停水

延伸閱讀

梅雨下在高雄山區 陳其邁：盼水情再轉綠燈

梅雨緩解 新竹有望躲過「供五停二」

梅雨真的來了 南投單日累積雨量包辦前8名

久旱逢甘霖 梅雨鋒面預計滯留三天

相關新聞

梅雨好威 新竹躲過供五停二、中彰苗延長停水暫緩實施

梅雨好威！全台水情稍緩解。旱災中央災害應變中心指揮官、經濟部長王今(31)日宣布，新竹、苗栗及台中地區水庫集水區累計平均...

「彩雲」颱風生成！ 路徑潛勢預測圖向東北大迴轉

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，昨(30)日全台高溫皆下降，最高溫在屏東(琉球鄉...

大雨下不停！石門水庫解渴 估進帳1800萬噸

梅雨鋒面為台灣帶來降雨，北水局統計，石門水庫集水區昨日累計雨量99.1毫米，預估總降雨效益1800萬噸，目前已入庫約60...

好消息！中部水庫解渴 水利署：省著用有近月可喘息

昨天的降雨，經水利署統計，事關台中用水最重要的德基水庫和鯉魚潭進水量都大增，其中德基水庫預計進水1550萬噸，鯉魚潭10...

雨炸嘉義台南！ 氣象局針對兩地發布大雷雨即時訊息

受到滯留鋒面影響，易有短時強降雨，氣象局針對台南及嘉義地區發布大雨特報，兩地有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

雨彈狂炸 霧社水庫蓄水率從6%一夜彈升至20%

中南部旱情嚴峻，前天迎來梅雨鋒面後，各地見雨勢，但南投縣昨天雨似乎下錯地方，白天平地降雨量比山上集水區還多，未料山區入夜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。