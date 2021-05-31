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鋒面降雨進帳不無小補 明德水庫可再撐1個月

中央社 / 苗栗縣31日電
苗栗縣明德水庫集水區昨天降下破百毫米的雨量，旱象稍紓緩。聯合報系記者范榮達／攝影
苗栗縣明德水庫集水區昨天降下破百毫米的雨量，旱象稍紓緩。聯合報系記者范榮達／攝影

經過2天雨勢，苗栗縣主要水庫進帳不少，以明德水庫為例，集水區降雨量幾乎超過100毫米。農水署苗栗管理處今天說，這波進帳讓水庫可再撐1個月，但僅是緩解，未解決旱象

根據水庫監測資料，30日下午2時，明德水庫有效蓄水量為80.94萬噸，至今天上午已提升至146萬噸，蓄水率上升至12%。

農田水利署苗栗管理處長謝福弘說，這2天雨量非常充沛，水庫集水區降雨量超過100毫米，對民生用水有相當助益，以明德水庫每天出水量約3萬噸來看，這一次降雨「可以再撐1個月」，不過就整體水情而言，只能說是「緩解」，並無法徹底解決旱象，因此各項節水措施仍會繼續實施，包含河川灌區仍採行輪灌方式。

另外，永和山水庫今天蓄水率2.9%，有效蓄水量87萬噸；鯉魚潭水庫蓄水率2.8%，有效蓄水量324萬噸。

鯉魚潭水庫管理中心主任鍾清源指出，29日鯉魚潭水庫有效蓄水量僅剩1%，原本要架設浮動式抽水平台，但當天開始降雨，為了安全起見，工程也隨之暫停，大雨過後，水庫進帳約200萬噸，有效蓄水量逐漸回升，預估到晚間可再提升到3%，至於抽水平台工程則要視後續水情，再評估是否進行。

水庫 雨量 旱象

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