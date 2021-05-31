南化水庫進帳600萬立方公尺 估增20天出水量

台南地區近日受到滯留鋒面影響出現降雨，雖然平地雨勢比山區明顯，南化水庫預估進水量約600萬立方公尺，可增加約20天出水量。曾文與烏山頭水庫也有進帳，對水情不無小補。

台南許多地區昨天都有明顯雨勢，部分地區1天累積雨量超過100毫米，今天上午仍有些許伴隨強風的短時強降雨出現，但雨勢以沿海地區及平地較為多，山區雨勢稍緩。

根據中央氣象局觀測資料，今天上午9時的前24小時累積降雨量以北門區的151毫米最多，新營、後壁、鹽水等地也有超過100毫米雨量，山區雨勢平均比平地略小，以南化區關山測站的93毫米最多。

許多民眾關心這波雨勢是否為山區水庫帶來進帳，據經濟部水利署南區水資源局上午10時的觀測資料，與昨天上午10時相較，南化水庫蓄水量增加約300萬立方公尺，曾文水庫增加約150萬立方尺、烏山頭水庫增加約100萬立方公尺。

南區水資源局副局長鄒漢貴告訴中央社記者，南化水庫集水區從28日起至今有幾波雨勢，加上旗山溪甲仙攔河堰流量提升，增加越域引水進入南化水庫蓄存，預計共可為南化水庫帶來約600萬立方公尺蓄水量，若以南化水庫目前每天約30萬立方公尺出水量估算，可增加約20天用水。

鄒漢貴指出，曾文水庫集水區從28日至今也有約87毫米的累積降雨量，初估可為水庫帶來約400萬立方公尺蓄水，大約可支應一個星期出水量，雖無法立即解除旱象，但仍有一定程度幫助，後續若再有降雨，形成的逕流會更明顯，水庫蓄水增加會更快。

他說，近日因高雄地區水情稍微好轉，高屏溪流量提升的情況下，除了挹注高雄的鳳山、澄清湖等水庫，也每日調度5萬至10萬立方公尺清水支援台南用水，減少台南的水庫出水量；若高雄水情需要，再由台南調度出水到高雄。

南區水資源局上午10時的觀測資料顯示，曾文水庫蓄水量2004萬立方公尺，蓄水率3.93%，烏山頭水庫蓄水量3658萬立方公尺，蓄水率46.55%，南化水庫蓄水量1019萬立方公尺，蓄水率11.2%。