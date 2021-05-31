寶山寶二水庫雨量破百 有利解除水情紅燈警戒

根據氣象局資料，截至今晚10時20分，新竹縣五峰、尖石、北埔等地觀測站24小時累積雨量均超過100毫米，對寶山、寶二水庫蓄水有明顯幫助，有利解除水情紅燈警戒。

旱災中央災害應變中心日前宣布，新竹地區若5月31日前水庫平均降雨量未達100毫米，將自6月起實施供5停2。

受滯留鋒面影響，新竹地區從29日起陸續降雨，今天午後的雨勢更為明顯。根據氣象局觀測，上坪堰集水區附近的24小時累積雨量都已破百，包括太閣南觀測站130毫米、白蘭觀測站123.5毫米，同屬集水區的北埔鄉外坪觀測站則有143毫米。

這波滯留鋒面讓新竹集水區的降雨量，在一天之內就突破100毫米，但是否解除水情紅燈警戒，水利署北區水資源局表示，將由旱災中央災害應變中心統一發布說明。

北水局表示，昨天、今天雖有降雨，但新竹水情仍然不算樂觀，仍持續調度水源，包括地表水、伏流水、抗旱井、海水淡化，呼籲民眾及產業持續加強節約用水，共同度過旱象考驗。

據水利署觀測，截至晚間10時，寶山水庫有效蓄水量為35.4萬立方公尺、蓄水率7%，寶山第二水庫的有效蓄水量為113.7萬立方公尺，蓄水率為3.61%。