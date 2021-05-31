寶山寶二水庫雨量破百 有利解除水情紅燈警戒

中央社 / 新竹縣30日電

根據氣象局資料，截至今晚10時20分，新竹縣五峰、尖石、北埔等地觀測站24小時累積雨量均超過100毫米，對寶山、寶二水庫蓄水有明顯幫助，有利解除水情紅燈警戒。

旱災中央災害應變中心日前宣布，新竹地區若5月31日前水庫平均降雨量未達100毫米，將自6月起實施供5停2。

受滯留鋒面影響，新竹地區從29日起陸續降雨，今天午後的雨勢更為明顯。根據氣象局觀測，上坪堰集水區附近的24小時累積雨量都已破百，包括太閣南觀測站130毫米、白蘭觀測站123.5毫米，同屬集水區的北埔鄉外坪觀測站則有143毫米。

這波滯留鋒面讓新竹集水區的降雨量，在一天之內就突破100毫米，但是否解除水情紅燈警戒，水利署北區水資源局表示，將由旱災中央災害應變中心統一發布說明。

北水局表示，昨天、今天雖有降雨，但新竹水情仍然不算樂觀，仍持續調度水源，包括地表水、伏流水、抗旱井、海水淡化，呼籲民眾及產業持續加強節約用水，共同度過旱象考驗。

據水利署觀測，截至晚間10時，寶山水庫有效蓄水量為35.4萬立方公尺、蓄水率7%，寶山第二水庫的有效蓄水量為113.7萬立方公尺，蓄水率為3.61%。

新竹 雨量 水庫

延伸閱讀

梅雨鋒面來得好 苗栗水庫蓄水大進補

疫情加水情兩頭燒！彰化縣長王惠美透早關心鹿港淹水

梅雨沒下在集水區 苗栗水庫進帳有限

屏東北區平地鄉下雨 集水區沒雨

相關新聞

下波鋒面周五報到 全台快閃降雨

六月四日、五日將有另一波梅雨鋒面報到，但菲律賓東方海面熱帶性低氣壓即將升級為「彩雲」颱風，外界擔心颱風北上過程將破壞鋒面...

水庫大進補 新竹今拚6月不限水

「天公伯在趕工了！」滯留鋒面昨為全台帶來明顯降雨，部分「飢渴」區彷彿「天降甘霖」，不少水庫有不小進補；德基、鯉魚潭和石門...

暴雨！ 彰化淹水過膝 南投雨量第一

梅雨鋒面南北徘徊，昨為全台帶來顯著降雨，中南部多地出現豪雨及大雨，一度發出淹水警戒。彰化縣清晨降下大雷雨、部分地方水淹過...

南投晚間暴雨一級淹水警戒 累積雨量瞬間反超彰化

梅雨鋒面今天為全台帶來顯著降雨，彰化縣多個地方清晨開始就降下大雷雨、部分地方水淹過膝，雨量一度全台居冠，不過南投縣雨勢愈...

全台19縣市豪雨大雨特報 慎防短時強降雨雷擊強陣風

中央氣象局對全台19縣市發布豪雨及大雨特報，滯留鋒面影響，易有短時強降雨，今晚至明日新竹縣、苗栗縣、花蓮縣山區及台中市、...

石門水庫降雨！北水局：天公伯在趕工了 帶來桃園2天半用水量

中央氣象局表示，受滯留鋒面影響，石門水庫今天下午開始降雨，北水局表示，從28日到今天的降雨，預計可帶來約310萬噸的總降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。