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曾文水庫下午降雨明顯 台南至少可多3天供水量

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
曾文水庫下午降雨明顯，估計台南至少可多3天供水量。圖／南區水資源局提供
曾文水庫下午降雨明顯，估計台南至少可多3天供水量。圖／南區水資源局提供

台南各地今明顯降雨，缺水孔急的曾文、烏山頭及南化水庫下午起雨勢轉大，水利署南區水資源局也把握機會在曾文、南化水庫進行點燃焰劑人工增雨，其中，曾文水庫至今晚8點累計雨量近80毫米，水庫水量持續進帳，預估可望大台南增加至少約3天以上供水量。

台南地區上午六點多後陸續傳出雨聲，不過都算是零星，未見大豪雨；午後多波強降雨，水利署針對包括新營、北門、學甲、新營、鹽水、後壁、柳營等區發布一級或二級警報，鹽水、北門降雨量都破百，可惜都不是在水庫集水區。

至今天下午1點，烏山頭水庫約24毫米、曾文水庫8.7毫米、南化水庫4.3毫米，曾文水庫蓄水量僅剩1830萬噸，蓄水率跌至3.59%，烏山頭3600萬噸、蓄水率45.81%，兩座水庫僅剩5430萬噸，而南化水庫蓄水量712萬噸，蓄水率7.83%，讓不少人失望。

所幸，午後山區降雨明顯，多波強降雨落在曾文水庫及上游集水區，至下午8點，曾文水庫累計降雨量來到79.7毫米，烏山頭水庫也有69毫米，南化水庫45.8毫米。曾文加上烏山頭來到5586萬噸，南化水庫至晚上7點有770萬噸。

其中，曾文及烏山頭一天進帳逾150萬噸，估計曾文水庫上游還有逕流會流入，南水局預估，應可增加約300萬噸，可供大台南3天用水。南水局這兩天也會監控 相關條件，把握機會實施人工增雨，期盼降下更多雨水，改善當前嚴峻水情。

南化水庫 曾文 雨量

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