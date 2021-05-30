石門水庫降雨！北水局：天公伯在趕工了 帶來桃園2天半用水量

中央氣象局表示，受滯留鋒面影響，石門水庫今天下午開始降雨，北水局表示，從28日到今天的降雨，預計可帶來約310萬噸的總降雨效益，大約可增加桃園市2天半的用水量。

水利署北區水資源局副局長郭耀程表示，「天公伯在趕工了」。石門水庫今天的降雨量累積到傍晚6時止約63.1毫米，由於水庫的集水區很大，甚至遠達宜蘭縣，雨水可能需要半天甚至20小時的時間才會流入水庫，因此水位沒有顯著上升是短期正常現象。

郭耀程指出，今天下午約2、3時後才有較明顯的雨勢，石門水庫集水區的石門站、霞雲站、高義站、巴陵站、嘎拉賀站、玉峰站、白石站、鎮西堡站、西丘斯山站、池端站都有降雨，截至晚間7時還在持續。

郭耀程說，根據水利署統計，從28日凌晨0時到30日下午4時，累計降雨量約為27.7毫米，預計可帶來約310萬噸的總降雨效益，以近日桃園市一天用水量約123萬噸計算，大約可增加2天半的用水量。