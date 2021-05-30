雲嘉午後沿海地區降大雨 啟動抽水機排除積水

中央氣象局下午針對「雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，下午4時後，雲、嘉沿海強降雨，部分測站累積雨量超過170毫米，雲、嘉縣府啟動抽水設備，排除低窪地區積水。

中央氣象局下午4時34分透過國家級警報針對「雲林縣、嘉義縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至下午6時止，提醒慎防劇烈降雨、雷擊，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。

嘉義氣象站表示，這波梅雨鋒面從海面進來，一碰到陸地就開始下雨，下午雨勢轉強，雲、嘉沿海強降雨，部分測站雨量超過170毫米，包括嘉義東石鄉東石村、朴子市與雲林口湖鄉湖口村等地。

住在雲、嘉沿海地區的民眾，紛紛在臉書貼出路面積水照片，並留言指出水林、北港、朴子一帶，多處路面積水超過20公分，不過雨來得快去得也快，下午5時30分後，雨已經停了。

雲林縣水利處表示，水林、北港、口湖等地雨勢較大，轄區內蔦松大排沿岸抽水站皆運轉抽排中，積水情況已改善。

嘉義縣新聞處指出，為因應此次豪雨的狀況，縣府與各公所中午完成預布移動式抽水機173部於全縣各區域，已排除低窪地區積淹水。