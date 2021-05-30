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鋒面降雨 台南3大水庫進水量估200萬公噸

中央社 / 台南30日電
圖為烏山頭水庫。 聯合報系資料照片／記者吳淑玲攝影
圖為烏山頭水庫。 聯合報系資料照片／記者吳淑玲攝影

鋒面南移，台南市今天烏雲密布，全境降雨，截至下午5時，曾文、烏山頭及南化等3大水庫集水區雨勢明顯，預估進水總量約200萬公噸，可供台南用水2天至3天。

台南市今天清晨6時許開始降雨，雨勢時大時小，但天色始終是灰暗的，雲層明顯。中央氣象局南區氣象中心觀測，截至下午5時，台南全境降雨，累積雨量以後壁區106毫米居冠，其次是新營區102.5毫米，北門區102毫米。

台南市37個行政區中，累積雨量以七股區10.5毫米最少，其次是安南區19.5毫米及安平區20毫米。

台南市3大水庫也受惠於這波鋒面，全台最大水庫的曾文水庫集水區下午3時起出現較大雨勢，截至下午5時，累積雨量48.6毫米；和曾文水庫連通的烏山頭水庫，集水區累積雨量56毫米；南化水庫集水區累積雨量33.2毫米。

水利署南區水資源局預估，曾文水庫及南化水庫將各進水約100萬公噸；氣象預報這波鋒面還會持續降雨，南水局期待鋒面滯留，多下點雨。

目前曾文水庫有效蓄水量1858萬公噸，蓄水率3.65%；烏山頭水庫有效蓄水量3664萬公噸，蓄水率46.63%；南化水庫有效蓄水量730萬公噸，蓄水率8.02%。

南化水庫 曾文水庫集水區 雨量

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