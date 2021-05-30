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彰化地區降下大雨 北彰無水庫仍需分區供水

中央社 / 彰化30日電
今天清晨的強降雨狂灌下，造成地勢低漥的鹿港公會堂及老街一帶淹水，汪洋一片。 圖／彰化縣政府消防局提供
今天清晨的強降雨狂灌下，造成地勢低漥的鹿港公會堂及老街一帶淹水，汪洋一片。 圖／彰化縣政府消防局提供

彰化地區今天降下大雨，多個地區傳出有淹水情形，不過自來水公司指出，彰化沒有水庫，實施分區限水的北彰化地區可能還是會依原先規劃，限水時間原本的供5停2再增加8個小時。

中央氣象局今天早上針對彰化地區發布大雨特報，彰化地區上午也降下大雨，像是鹿港老街、鹿港天后宮等都傳出淹水情形，雨勢減緩後，積水也消退。

台灣自來水公司指出，彰化縣內的彰化市、花壇鄉、和美鎮部分地區，由台中市提供自來水，因此當台中市因德基水庫、鯉魚潭水庫儲水量吃緊需分區供水時，彰化市、花壇鄉等北彰化地區也跟著實施分區供水。

自來水公司表示，南彰化地區使用的自來水來自於地下水井，彰化地區今天雖然降下大雨，不過彰化縣內沒有水庫，對於水情沒有幫助，還是要看大雨是否下在集水區，讓鯉魚潭水庫和德基水庫有進帳，不然還是會持續分區供水。

根據台灣自來水公司的網站資料，預定6月1日起原北彰化分區供水區域停水時間延長8小時，由原定停水日凌晨0時提前至前一日晚上10時開始，復水時間由0時延後至上午6時。

水庫 鹿港

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