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西半部東北部易強降雨 農糧署呼籲防範農作物災害

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
滯留鋒面帶來大雨，農糧署呼籲做好農作物災害防範措施。圖／農糧署提供
滯留鋒面帶來大雨，農糧署呼籲做好農作物災害防範措施。圖／農糧署提供

今日受滯留鋒面影響，易有短時強降雨，彰化縣及南投縣有局部大雨或豪雨，台中、雲林至高雄及澎湖地區有局部大雨發生的機率，低窪地區慎防積水；6月1日仍受滯留鋒面影響，西半部及東北部地區有短暫陣雨或雷雨，易有短延時強降雨及局部大雨或豪雨發生的機率，農委會農糧署呼籲，農民在安全情況下，確實做好農作物災害防範措施。

農糧署表示，全台高溫乾旱已經持續一段期間，這次滯留鋒面，雖然可以為旱象稍作解渴，惟高溫潮濕，水稻容易出現稻熱病危害，隨著溫度升高，罹病情形將越趨明顯，尤其中部以北地區水稻，目前正抽穗，種植水稻應做好防範稻熱病相關預防措施。中南部水稻，部分已屆收穫期，要注意梅雨過後水稻若有倒伏狀況，應排乾田區積水，避免穗上發芽，已達成熟階段者盡速收割。

至於正值收穫期農作物部分，大宗蔬菜如甘藍、結球白菜等，農糧署說，請農民團體協助農民將增加採收蔬菜購貯入庫冷藏，並依市場需求調節出貨；適逢生育期瓜果類蔬菜應即時培土、加強枝條固定或用覆蓋資材保護，以防植株受風搖動及倒伏；香蕉、木瓜、番石榴、鳳梨、葡萄、芒果、玉荷包荔枝及正值收穫期西瓜等蔬菜應儘速採收以減少損失，並妥善貯藏，再配合市場之需求供貨。

其他正值結果期的水果及生育期的瓜果類蔬菜，則應加強枝幹枝條固定，以防植株大雨倒伏。採用塑膠布網室或水平棚架網室等設施栽培者，應檢視生產設施，注意結構安全，如有破損應及早維修。

農糧署呼籲遵守施藥後安全採收期規定，以確保產品食用安全；並於雨後注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以防範病蟲害發生，確保農作物產量及品質。

農糧署 農民 稻熱病

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