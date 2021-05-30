台南響雷飄雨時間不長 三大主要水庫集水區挹注有限

鋒面南移，台南今天烏雲密布，響雷飄雨，市區一名在家上線工作的上班族忍不住走出家門欣賞雨景，雖說雨勢小，持續時間不長，但他說，有下雨總比沒下雨好。

鋒面南移前的不穩定對流，讓台南昨天開始降雨，但雨勢不明顯，持續時間不長，乾涸地表吸收雨水速度頗快，有點濕的地表，轉眼又變乾。

台南今天依舊烏雲密布，市區上午9時許開始響雷，隨即飄雨，如同昨天多數地區，降雨時間不長，轉眼就停，中央氣象局南區氣象中心人員告訴中央社記者，這是鋒前不穩定小對流引起的。

南區氣象中心觀測，台南今天清晨6時許開始降雨，截至上午10時，累積雨量以佳里區19.5毫米居冠，其次是白河區15.5毫米，安南區13毫米。

台南三大主要水庫集水區也是降雨有限，截至今天上午10時的10個小時累積雨量，全台最大水庫曾文水庫6.3毫米，和曾文水庫連通的烏山頭水庫17毫米，南化水庫2.9毫米。

曾文水庫有效蓄水量1849萬公噸，蓄水率3.63%；烏山頭水庫有效蓄水量3568萬公噸，蓄水率45.41%；南化水庫有效蓄水量714萬公噸，蓄水率7.85%。

南區氣象中心人員表示，目前鋒面還在台灣北方，預估台南明顯雨勢今晚才會出現。