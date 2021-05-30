久旱甘霖 澎湖雷雨紓緩熱暑

受梅雨鋒面影響，久旱的澎湖今天清晨雷雨交加，還夾帶閃電，雨勢在短短一個小時累積40餘毫米。

澎湖氣象站表示，澎湖從今天清晨6時許，開始下雨，雨勢時大時小，還夾帶有打雷與閃電，短短一個小時，馬公累積達41.5毫米，西嶼更來到49毫米，雨勢是今年最大的一場，還會持續。

今早的雨勢來得急又快，市區部分低窪或路段排水不及，溢流至路面，形成湍急的小河流，不過，對長期高溫乾旱，紓緩不少。

自來水公司澎湖營運所主任曾合意表示，澎湖今天清晨的降雨量，馬公市區有40餘毫米，水庫的進水有限，約僅有千噸而已，要看這幾天是否再下，可望帶來儲水，目前成功等3座水庫的儲水量共14萬噸，澎湖在觀光季活動暫停下，每天的供水量維持約在3萬噸。