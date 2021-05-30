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屏東北區平地鄉下雨 集水區沒雨

中央社 / 屏東縣30日電
屏東北區的平地鄉長治鄉、屏東市和高樹鄉等鄉鎮30日早上開始下雨，但雨勢不大。 中央社
屏東北區的平地鄉長治鄉、屏東市和高樹鄉等鄉鎮30日早上開始下雨，但雨勢不大。 中央社

屏東北區平地鄉的長治鄉、屏東市和高樹鄉等鄉鎮今天上午開始下雨，雨勢不大，截至8時30分，時雨量最高8毫米，今天最高總雨量只有9.5毫米；而屏南牡丹水庫集水區沒有下雨。

屏東北區鄉鎮市下雨的有平地鄉的屏東市、長治鄉、九如鄉、高樹鄉，及山地鄉的霧台鄉、泰武鄉，根據中央氣象局資料，最高時雨量下在長治鄉，上午7時至8時有8毫米，而長治鄉截至上午為止最高雨量也只有9.5毫米。

牡丹水庫所在的屏南地區沒有下雨，恆春氣象站表示，這一波鋒面主要在台灣中部，屏東北區靠近高雄，下雨機率大，屏南地區今天下雨的機率不高。

南區水資源局副局長鄒漢貴表示，屏東水情目前還沒有燈號，屏北地區地下水豐沛，屏南的牡丹水庫蓄水率31.18%，至少還可以用80天，梅雨季已到，屏東的民眾不用擔心水情。

屏東北區的平地鄉長治鄉、屏東市和高樹鄉等鄉鎮30日早上開始下雨，雨勢不大，截至上午8時30分，時雨量最高8毫米。 中央社
屏東北區的平地鄉長治鄉、屏東市和高樹鄉等鄉鎮30日早上開始下雨，雨勢不大，截至上午8時30分，時雨量最高8毫米。 中央社

屏東 雨量 水庫

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