彰化鹿港老街等地區淹水 抽水站開啟抽水

彰化地區今天上午降下大雨，彰化鹿港老街等地區出現淹水情形，民眾出門需涉水而行，消防局還接到民眾報案指停放在路邊的轎車被滅頂，鹿港鎮長許志宏說，抽水站已開啟抽水。

受到滯留鋒面影響，易有短時強降雨，中央氣象局今天針對彰化縣發布豪雨特報，此外，台中、南投、高雄及澎湖縣大雨特報，有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。水利署也針對彰化縣鹿港鎮、和美鎮、秀水鄉、福興鄉、埔鹽鄉、彰化市、花壇鄉、大村鄉等地，發布一級淹水警戒。

受到大雨影響，彰化縣鹿港鎮鹿港老街以及鹿港天后宮出現淹水情形，許多民眾要出門時才發現，門外出現淹水，需涉水而行，彰化縣消防局接獲報案指稱，鹿港鎮民權路有停放在路邊的車輛來不及開走被滅頂，消防隊員除出動前往查看外，也前往鹿港老街等地勢低窪地區巡視，以防意外發生。

家住鹿港鎮的彰化縣長王惠美、鹿港鎮長許志宏分別前往鹿港鎮內易淹水地區巡視了解淹水情形，許志宏接受媒體聯訪時說，這波雨勢快又大，舊鹿港溪水位暴漲，鹿港鎮內的抽水站都已開啟排水，水位已有下降趨勢，他呼籲民眾外出時務必小心，淹水處家中請先拔掉電器用品，以免發生觸電意外。