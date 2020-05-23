快訊

大批港民響應遊行走出銅鑼灣一帶馬路 警方施放催淚彈

直播／首次移師國境之南 指揮中心墾丁喜迎零確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

豪雨消得快 高雄市岡山潭底里民有感

聯合報 / 記者林保光楊濡嘉王昭月／高雄報導
高市府改善高雄岡山區漯底里淹水，共擬12項計畫，市長韓國瑜要求，萬一經費未能馬上到位，也要優先解決。 圖／高雄市新聞局提供
高市府改善高雄岡山區漯底里淹水，共擬12項計畫，市長韓國瑜要求，萬一經費未能馬上到位，也要優先解決。 圖／高雄市新聞局提供

高雄市岡山區潭底里地勢低窪，過去每逢暴雨必淹水慘重，這次梅雨鋒面滯留夾帶豪雨，最高淹到40公分，所幸水很快消退。高雄市長韓國瑜昨早一主持完防災應變會議，即趕往潭底了解排水清淤工作，他特別表示，萬一相關經費未能馬上到位，也要請水利局優先處理當地排水問題，不能讓民眾再淹水。

岡山潭底一帶1、20年前每逢豪雨必淹，水路幾乎都可撐船。歷經十多年改善，這次暴雨過後，最高只淹到40公分，水也很快消退，當地民眾對於排水改善，頗為有感。

高雄市水利局在當地共擬12項排水改善計畫，其中潭底抽水站入流改善工程預計7月3日前完工，潭底排水增設抽水設施改善、田厝排水左側護岸應急工程也會在11月27日完工，目前已投入8.36億元經費。

韓國瑜昨天到潭底里了解排水改善情況，他說，兩年前他來這裡視察，居民一直反映飽受淹水所苦，他承諾一定要改善當地淹水問題，如有需要爭取中央經費，也拜託在地立委幫忙爭取，「為了地方，不分黨派」。

有居民當場向韓表示，以前潭底淹水，每次都要淹5天，這次淹1個小時，水就退了。韓表示，這次市區119個積水點，大多都在一天內消退，市府會記取相關經驗，全力幫忙解決淹水問題。

前天鹽埕區部分地區淹水，地方人士質疑是七賢抽水站未先清疏，導致無法及時抽排水。高雄市水利局表示，是抽水機的扇葉被截流的石塊或大樹枝等物品打斷，但表面看不出來，最後請潛水人員下去檢查才找到原因，已經連夜更換。

水利局人員說，前天豪雨又是大潮汐，愛河水位高，鹽埕區部分地區雨水抽排不及，致店家及住家受損，非常抱歉。

淹水 高雄市 韓國瑜

延伸閱讀

南台灣豪雨 國稅局：災損30天內申請可抵稅

韓國瑜視察岡山潭底防汛 退水速度居民有感

藍營多方救韓 評高雄豪雨是危機也是轉機

嘉義市強降雨不淹水 黃敏惠感謝水災應變團隊鎮夜守望

相關新聞

滯留鋒周二北返 吳德榮：注意劇烈天氣

對流雲系發展影響，易有短時強降雨，中央氣象局發布大雨特報，今天屏東縣及台東縣(含蘭嶼、綠島)有局部大雨發生的機率，注意雷...

梅雨襲台中 路斷樹倒搶通行

台灣今年首波梅雨鋒面報到，雨災造成部分路樹倒塌，建設局已完成枝幹清理，恢復道路通行，和平區台8線部分路段也有坍方阻斷道路...

豪雨消得快 高雄市岡山潭底里民有感

高雄市岡山區潭底里地勢低窪，過去每逢暴雨必淹水慘重，這次梅雨鋒面滯留夾帶豪雨，最高淹到40公分，所幸水很快消退。高雄市長...

天候致災 苗栗葡萄紅棗達救助門檻

苗栗縣卓蘭鎮巨峰葡萄因3、4月鋒面侵襲造成授粉不全，出現所謂的「石葡萄」，農委會已公告列入農業天然災害現金救助；公館鄉紅...

中南部豪雨 北農菜價漲2成

中南部豪大雨，台北果菜批發市場菜價跟著走揚，昨天每公斤平均批發價26.1元，較上周同期漲4.4元，漲幅逾2成。台北農產運...

南橫栗園路段塌陷 拚今天搶通

連日梅雨及鋒面夾擊，高雄市及台東縣交界山區大雨滂沱，沖刷路基及邊坡，造成多處山區道路落石、路基流失塌陷，南橫公路台東端的...

屏東水稻倒伏 損失逾837萬元

接連豪雨，南台灣農業災損嚴重，屏東縣光是水稻倒伏損失就達837萬餘元，一度引發東港農民抗議。雲林縣玉米倒伏，縣長張麗善說...

大雨襲擊！東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

連日豪大雨，造成屏東縣東港第一大排溪水倒灌淹沒附近500公頃一期稻作，農民氣憤批施工不當釀淹水，今天上百名農民群起抗議要...

稻作倒伏、香瓜植株泡水 高雄農民：雨量不輸颱風

梅雨滯留鋒面帶來豪雨，高雄市水稻、葉菜類等作物傳出災損，農業局長吳芳銘今天下午到美濃勘查稻田倒伏與美濃（香）瓜植株泡水災...

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

水利署南區水資源局統計，這波梅雨鋒面從5月18日至5月23日下午3點，曾文水庫累積降雨量343毫米，預估進流量7260萬...

豪大雨襲擊屏東縣農作水稻倒伏、浸水災損逾800萬

受梅雨鋒面滯留及西南氣流影響，超大豪雨襲擊南台灣，中央氣象局統計，從21日凌晨至今，全台降雨量測站前10名，9個下在屏東...

忠義國小擋土牆坍塌 高市教育局爭取國教署專案修復

連續兩天降雨，高雄市教育局彙整，發現共有23校受損，其中大寮區忠義國小操場後方擋土牆土石流失，鳳山國小屋頂漏水，兩校修繕...

熱門新聞

監院糾正工程廢土 意外發現消失96年「海米」 現蹤福隆

這波梅雨水庫大進補！台南曾文和南化水庫進帳累計破億

石原聰美從62→41公斤狂瘦秘訣 必吃3種食物變身女神

台鐵桃園至內壢間發生死傷事故 南下北上列車皆有延誤

大雨襲擊！東港第一大排疑施工不當淹沒稻田 農民氣憤

殺破狼周運勢／射手中獎機率頗高 摩羯有機會順利交往

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。