豪雨消得快 高雄市岡山潭底里民有感

高雄市岡山區潭底里地勢低窪，過去每逢暴雨必淹水慘重，這次梅雨鋒面滯留夾帶豪雨，最高淹到40公分，所幸水很快消退。高雄市長韓國瑜昨早一主持完防災應變會議，即趕往潭底了解排水清淤工作，他特別表示，萬一相關經費未能馬上到位，也要請水利局優先處理當地排水問題，不能讓民眾再淹水。

岡山潭底一帶1、20年前每逢豪雨必淹，水路幾乎都可撐船。歷經十多年改善，這次暴雨過後，最高只淹到40公分，水也很快消退，當地民眾對於排水改善，頗為有感。

高雄市水利局在當地共擬12項排水改善計畫，其中潭底抽水站入流改善工程預計7月3日前完工，潭底排水增設抽水設施改善、田厝排水左側護岸應急工程也會在11月27日完工，目前已投入8.36億元經費。

韓國瑜昨天到潭底里了解排水改善情況，他說，兩年前他來這裡視察，居民一直反映飽受淹水所苦，他承諾一定要改善當地淹水問題，如有需要爭取中央經費，也拜託在地立委幫忙爭取，「為了地方，不分黨派」。

有居民當場向韓表示，以前潭底淹水，每次都要淹5天，這次淹1個小時，水就退了。韓表示，這次市區119個積水點，大多都在一天內消退，市府會記取相關經驗，全力幫忙解決淹水問題。

前天鹽埕區部分地區淹水，地方人士質疑是七賢抽水站未先清疏，導致無法及時抽排水。高雄市水利局表示，是抽水機的扇葉被截流的石塊或大樹枝等物品打斷，但表面看不出來，最後請潛水人員下去檢查才找到原因，已經連夜更換。

水利局人員說，前天豪雨又是大潮汐，愛河水位高，鹽埕區部分地區雨水抽排不及，致店家及住家受損，非常抱歉。