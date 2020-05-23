澎湖降雨破百毫米 三座水庫進水逾28萬噸

受滯留鋒面與西南氣流影響，澎湖雨勢趨緩，這波雨勢帶來200多毫米雨量，澎湖3座水庫也適時進水28萬多噸儲水，對先前亮起供水警訊的澎湖水情有相當助益。

澎湖氣象站表示，這一波滯留鋒面與西南氣流，自18日起至今天，澎湖地區的6處雨量觀測站中，雨量累積都破百毫米，其中以望安東吉嶼的230毫米最多，大馬公地區則累積220毫米。

自來水馬公營運所主任呂錦亭表示，澎湖地區一連幾天降雨，雨勢時大時小，直到今天午後才趨緩，包括成功、興仁和東衛3座地面水庫，適時發揮儲水功能，共進水28萬多噸，連同庫存的33萬噸，目前水庫儲水達63萬多噸。

呂錦亭表示，澎湖地區目前一天供水量約在3萬1000噸，其中大馬公地區約2萬5000噸。目前以海水淡化廠每天支援1萬8000噸，其餘由水庫和深水井來支援地區供水。