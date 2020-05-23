澎湖降雨破百毫米 三座水庫進水逾28萬噸
受滯留鋒面與西南氣流影響，澎湖雨勢趨緩，這波雨勢帶來200多毫米雨量，澎湖3座水庫也適時進水28萬多噸儲水，對先前亮起供水警訊的澎湖水情有相當助益。
澎湖氣象站表示，這一波滯留鋒面與西南氣流，自18日起至今天，澎湖地區的6處雨量觀測站中，雨量累積都破百毫米，其中以望安東吉嶼的230毫米最多，大馬公地區則累積220毫米。
自來水馬公營運所主任呂錦亭表示，澎湖地區一連幾天降雨，雨勢時大時小，直到今天午後才趨緩，包括成功、興仁和東衛3座地面水庫，適時發揮儲水功能，共進水28萬多噸，連同庫存的33萬噸，目前水庫儲水達63萬多噸。
呂錦亭表示，澎湖地區目前一天供水量約在3萬1000噸，其中大馬公地區約2萬5000噸。目前以海水淡化廠每天支援1萬8000噸，其餘由水庫和深水井來支援地區供水。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言