美日澳 挺我參與WHA

第74屆世界衛生大會（WHA）24日在日內瓦開幕，台灣並未獲邀以觀察員身分與會。美國在台協會、日本台灣交流協會及澳洲辦事處25日發表聯合聲明，支持台灣有意義參與世界衛生組織（WHO），也支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會（WHA）。

聯合聲明指出，台灣仍有相當大的程度被排除在全球的國際公衛體系之外；「台灣此刻正面臨一個充滿挑戰的時刻，公衛機關盡全力要遏止台灣首次嚴重社區感染的威脅。」

聲明表示，隨著全球感染率的攀升，這個世界無法承受將任何群體排除在國際公衛體系之外的損失。對於新興傳染病，建立全球性的監控和及早示警的機制需要全面涵括所有人。疫苗也需要在每個地方都能施打才能全面有效。

聲明也指出，這次疫情凸顯了台灣在研發、生產與提供有效治療方法的能力，包括一些有潛力的疫苗。這次疫情也突顯了台灣的重要性、是提供高品質個人防護裝備可靠的供應者。台灣捐助這些防護裝備給有需要國家的舉動，證明台灣幫助這個世界的意願和能力。

聯合聲明表示，台灣有意義地參與世衛組織論壇及技術會議能嘉惠的不僅是台灣，還有全世界所有的人；國際公衛社群所有成員都實質參與世界衛生大會，排除某些成員會弱化全球公衛安全，此時是讓台灣參與的時機了。

WHA線上會議於5月24日開議，台灣外交部表示，針對台灣未獲邀以觀察員身分出席，表達政府嚴正不滿的抗議立場，並強調政府持續積極爭取參與WHA的決心；但中國大陸先前表示，在台灣問題上中方沒有任何妥協、退讓的餘地。