未來如何預防瘟疫大流行？

（德國之聲中文網）德國總理默克爾對發生新的瘟疫大流行發出警告，呼籲世界做更好准備。這位德國政府領導人在有194個成員國的世界衛生組織在線年會開幕而發表的視頻演說中指出：「這場大流行瘟疫尚未被克服；它也不會是最後一次。……我們應盡可能做好准備，應對下一次」。默克爾總理敦促制定國際大流行瘟疫條約，促進各國之間的合作。她希望，有了這一條約後，能及時發出警告、更快行動，將新的瘟疫扼殺在萌芽狀態。

和默克爾一樣，法國總統馬克龍也主張加強世衛組織。他表示，該組織必須是「我們全球健康概念的核心和羅盤」。他呼籲世衛組織從可能爆發瘟疫的國家迅速獲得國家衛生數據。

WHO免簽證進入瘟疫地區?

受世衛組織委托撰寫的數份專家報告也提出了對預警系統進行深入改革的類似要求。根據這些報告，世衛組織應當有權在發生危機時進入現場調查，而無需等待有關國家開放綠燈--在新冠疫情爆發後，中國便是這一情況。另有若干國家致力於制訂一項新的國際條約，以避免未來在爆發全球瘟疫大流行時再出現單邊行動和爭執。

古特雷斯稱「病毒戰爭」

聯合國秘書長古特雷斯呼籲國際社會以戰爭級別的策略來應對全球新冠危機。他說：「我們正在同一種病毒作戰。世界需要遵循戰時經濟邏輯和緊迫性，以確保所有國家都能平等地獲得對抗該流行病的武器。」

批評富裕工業國家搞利己主義

南非總統拉馬福薩與其他發言者一樣，抨擊了疫苗分配的不平等現象，並批評說，在富裕國家，健康的青少年已可施打新冠疫苗，而在其它眾多國家，護理人員和最弱者卻還在苦苦等待。

世衛組織總幹事譚德塞贊同這一說法。他尖銳批評富國買斷了大部分現有的新冠疫苗。他指出，10個國家佔有了75%的疫苗，因此之故，在其它國家，數以百萬計的醫療工作者仍不得不等待獲得至關重要的接種機會。他呼籲富國釋放一些疫苗庫存。譚德塞表示，國際社會應確保在9月前，全球至少有10%的人口接種疫苗、年底前達到30%。

6月1日前，世衛組織成員不僅要討論大流行瘟疫，還要討論該組織的改革，以便增強其在未來衛生危機中的影響力。自新冠大流行瘟疫爆發以來，德國已超過蓋茨基金會，成了該組織目前的最大捐款者。

（德新社，路透社，法新社）

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