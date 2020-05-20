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美國挺台回歸WHA多與世界交流 陳時中致謝
WHA閉幕，美國再發聲明挺台灣。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天說，美國聲明中除了肯定台灣對抗新冠肺炎疫情，也鼓勵世界各國多和台灣交流，他對此表示感謝。
第73屆世界衛生大會（WHA）台北時間昨晚6時登場，以視訊會議形式舉行，是第二天、也是最後一天議程，更多友邦為台灣執言。
陳時中今天下午在記者會中表示，WHA閉幕後，台灣也和美國發出聯合聲明，強調認可台灣在對抗新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）上的努力，甚至在防護裝備、醫療技術上協助世界各國，呼籲讓台灣以觀察員身分回歸WHA，讓國際社會從台灣經驗中學習更多防疫經驗。
陳時中說，聲明中也提到，在參與WHA之餘，也希望各界專家多參與相關活動，並鼓勵台灣有更多參與。
他指出，台美往來這麼多年，美國從未對台灣如此稱許，也感謝美國發表這樣的聲明。
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