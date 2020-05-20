川普推特批世衛刺胳針：與事實不符

國際頂尖醫學期刊「刺胳針」(Lancet)19日發表聲明，指川普總統在威脅世界衛生組織(WTO)的公開函中，援引該刊報導時與事實不符；聲明中說，「任何談及全球(因應新冠疫情)的評論，應立足於準確的事實，描述12月、元月發生什麼事，這是基本的事。」

政治網站Politico報導，川普發表函件，揚言要凍結美國給世衛組織的金援，說世衛組織「一直忽視可信的報導，指稱2019年12月新冠病毒便在武漢傳染，甚至連刺胳針醫學期刊的可信報導都罔顧」。

對此刺胳針表示，川普的聲明就事實方面犯了錯誤，該期刊「2019年12月並未刊登任何報導，談及武漢或中國其他任何地方，爆發病毒傳染」。期刊第一篇研究，描述武漢第一批41名新冠病患，另詳述最早的科學證據，證實新冠病毒是人與人傳染，見刊於元月24日。

「刺胳針」指出，第一篇研究由來自「中國機構」的科學家及醫師主導，他們「迅速與我們共事，讓新病毒爆發的相關資訊及它導致的病症，既完整又免費地讓全球閱聽人知悉」。

刺胳針在聲明中另表示，參與該刊第二篇報導「的科學家及醫生，包括來自香港及中國大陸人士」。

新冠疫情爆發迄今，川普頻頻攻擊世衛組織及其秘書長譚德塞，說該組織太遷就中國，並表示，美國會「重新考慮還要不要退出世衛」。

刺胳針也在聲明中說，川普對世衛祭出的指控很嚴重，損害各方面想強化國際合作、控制新冠大流行的努力。刺胳針向來不畏批評川普。其總編輯霍頓(Richard Horton)以前便稱川普攻擊世衛，犯下「反人類罪行」，並敦促其他人反對川普這種「駭人而對全球團結的背叛」。

刺胳針上周發表社論，砲轟川普對疫情的早期處理，並呼籲美國選民在今年秋天用選票把川普趕下台。