陸支持國際調查新冠肺炎 只是拖延戰術
世界衛生大會（WHA）194個成員國19日以共識決方式無異議通過歐盟的一項提案，要求針對國際對新冠肺炎疫情的因應進行獨立和全面的調查。
美聯社報導，目前尚不清楚，獨立調查行動將於何時展開，以及由誰主導調查。而這兩大因素將決定調查是否具有公信力。
這項決議案充滿外交語言，且沒有指名中國，比澳洲之前要求調查中國的強硬立場緩和許多。
世衛秘書長譚德塞表示歡迎，表示此決議要求針對國際回應展開獨立調查，「涵蓋但不侷限於世衛的表現」。
不過他並未如事先的宣布召開記者會。
CNN分析，中國大陸國家主席習近平在大會開幕致辭表示，中國歡迎國際進行「客觀和不偏不倚」的調查，但條件是在疫情過後再展開調查。
CNN指出，這是中方的拖延戰術，讓中方得以不會受到國際調查的傷害。新冠肺炎與之前的SARS不同，疫情可能會拖上幾年，屆時已時過境遷，而且中國的國際地位也會改變，可能更強，而不是更弱，中國對於許多貿易夥伴可能更重要。
而且「客觀和不偏不倚」的調查不等同於獨立調查，中國之前就支持由世界衛生組織（WHO）主導調查，而WHO已被批評偏袒中國，由WHO主導的調查結果恐難以讓批評者和一些會員國信服。但以調查的複雜性和國際性恐無法把WHO排除在外。
因此，習近平在致辭時已有把握，長期而言，國際調查傷不了他。
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