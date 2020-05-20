陸支持國際調查新冠肺炎 只是拖延戰術

世界衛生大會（WHA）194個成員國19日以共識決方式無異議通過歐盟的一項提案，要求針對國際對新冠肺炎疫情的因應進行獨立和全面的調查。

美聯社報導，目前尚不清楚，獨立調查行動將於何時展開，以及由誰主導調查。而這兩大因素將決定調查是否具有公信力。

這項決議案充滿外交語言，且沒有指名中國，比澳洲之前要求調查中國的強硬立場緩和許多。

世衛秘書長譚德塞表示歡迎，表示此決議要求針對國際回應展開獨立調查，「涵蓋但不侷限於世衛的表現」。

不過他並未如事先的宣布召開記者會。

CNN分析，中國大陸國家主席習近平在大會開幕致辭表示，中國歡迎國際進行「客觀和不偏不倚」的調查，但條件是在疫情過後再展開調查。

CNN指出，這是中方的拖延戰術，讓中方得以不會受到國際調查的傷害。新冠肺炎與之前的SARS不同，疫情可能會拖上幾年，屆時已時過境遷，而且中國的國際地位也會改變，可能更強，而不是更弱，中國對於許多貿易夥伴可能更重要。

而且「客觀和不偏不倚」的調查不等同於獨立調查，中國之前就支持由世界衛生組織（WHO）主導調查，而WHO已被批評偏袒中國，由WHO主導的調查結果恐難以讓批評者和一些會員國信服。但以調查的複雜性和國際性恐無法把WHO排除在外。

因此，習近平在致辭時已有把握，長期而言，國際調查傷不了他。