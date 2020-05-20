美台同步聲明批評WHO 川普下最後通牒

美國總統川普十八日發信給世界衛生組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞，指世衛在新冠病毒疫情中未善盡職責，偏袒中國大陸，若未在卅天內做出重大實質改進，美國將永久凍結提供給世衛的資金，並考慮退出世衛。

川普在這份有如最後通牒的公開信中，細數世衛在疫情大流行期間錯過多次訊息提醒，包括台灣曾向世衛示警病毒可能人傳人，但他指控世衛並未分享這些資訊。

世界衛生大會（ＷＨＡ）前天開幕，昨為二天一次會議尾聲，會議結束後，美國衛生部網站與我國衛福部首度同步發表聲明，衛福部批評ＷＨＯ今年因為「政治因素」再次未邀請台灣參與ＷＨＡ，表達遺憾，也感謝美國、友邦等理念相近的國家支持。這次是我國未受邀請四年間，批評力道最強烈的一次。

川普信中也批評世衛以大陸為中心，一開始輕信大陸宣稱新冠病毒不會人傳人說法，又在大陸壓力下拖延到一月底才宣布新冠病毒疫情為國際緊急公衛事件，還一再讚揚大陸對疫情的處理和通報「透明」。

川普不滿譚德塞大力支持大陸採取嚴格的國內旅遊限制，卻反對他關閉美國邊界或禁止來自大陸人士入境的作法。川普表示他不顧譚德塞的意見，仍然實施這些措施，其他仰賴世衛提供建議的國家，卻因此延緩實施對大陸旅遊禁令，導致人命喪失。

川普並將譚德塞與二○○三年的世衛秘書長布倫特蘭相比，指布倫特蘭當時在發生ＳＡＲＳ疫情時，不僅大膽宣布旅遊警示，還毫不猶豫批評試圖掩蓋疫情的大陸，「若你能與布倫特蘭一樣，本可以挽救很多生命，但卻一再犯錯造成極大損失」。

川普呼籲世衛對疫情源頭展開全面公正的調查，並稱世衛唯一的出路是展現出對大陸的獨立性，改革這個組織。

川普並拒絕世衛邀請在ＷＨＡ開幕致詞，還說世衛已成為「中國傀儡」。

譚德塞則在ＷＨＡ說，世界不需要另一個組織來取代世衛，而是要強化世衛，他將盡早針對疫情應對措施啟動獨立調查，致力讓世衛更透明、負責且持續進步。