陸：在世衛大會炒作涉台提案不得人心

針對台灣以觀察員身分參加ＷＨＡ提案被留待今年下半年大會續會討論，大陸外交部發言人趙立堅昨表示，事實再次證明台獨沒有出路，在世衛大會炒作涉台提案不得人心」。他稱，世衛組織會員國堅持一個中國原則，主持公道正義，中方表示高度讚賞。

國台辦發言人馬曉光昨晚也透過新聞稿稱，有關決定再次表明，世界上只有一個中國，台灣是中國一部分，鐵的事實不容質疑，鐵的原則無法撼動。

馬曉光批評，所謂「國際防疫缺口」，不過是民進黨政府「以疫謀獨」的藉口。他指出，二○○九年至二○一六年，台灣得以「中華台北」名義、觀察員身分參與世衛大會，是在兩岸均堅持體現一個中國原則的九二共識基礎上，通過兩岸協商作出的特殊安排。