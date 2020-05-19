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陳時中酸習近平、譚德塞「互相取暖」

聯合報 / 記者陳婕翎楊雅棠簡浩正／台北報導
總統蔡英文昨天中午至中央流行疫情指揮中心，邀請指揮官陳時中（中）所帶領的防疫國家隊參加五二○就職典禮。記者潘俊宏／攝影
總統蔡英文昨天中午至中央流行疫情指揮中心，邀請指揮官陳時中（中）所帶領的防疫國家隊參加五二○就職典禮。記者潘俊宏／攝影

世衛大會ＷＨＡ視訊會議前晚開幕，大陸國家主席習近平透過影片，大讚世衛組織（ＷＨＯ）秘書長譚德塞防疫有成。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官、衛福部長陳時中酸說，「這兩人目前在世界上備受考驗，互相取暖也是免不了的」。

而台灣昨天迎接十二天新冠肺炎零確診、第卅七天未新增本土案例，陳時中昨天在例行記者會指出，疫情期中考過關、迎戰期末考；蔡英文總統中午則親至指揮中心視察，慰勞防疫人員，贈送別稱「英雄麵」的台南關廟麵，讚許在場的每個人都是防疫英雄。

蔡英文昨天中午視察時，帶著台南市長黃偉哲準備的一百箱「台南好麵」，也邀請陳時中、副指揮官陳宗彥、專家諮詢小組召集人張上淳、疫情監測組長周志浩、發言人莊人祥及醫療應變組副組長羅一鈞等防疫國家隊，出席五二○就職大典。

國內最後一例本土個案（案三八六）於四月十二日確診，陳時中說，「社區疫情確實慢慢平穩，期中考維持零確診，接下來就是期末考了」，「期末考」就是要仰賴疫苗、科技的進步，把病毒危害減到最低，並持續力行防疫新生活。為以身作則，防疫團隊本周六、周日搭乘高鐵南下，實際走訪墾丁大街，視察全國最南邊的長照中心。

蔡英文昨上午赴指揮中心視察，會後陳時中表示，雖然台灣仍無法參與ＷＨＡ，「但世界已經看見台灣、也需要台灣。」下午指揮中心記者會上，陳時中說，他上任衛福部長時，就提及「台灣需要ＷＨＯ、ＷＨＯ需要台灣」。

他說，兩年前ＷＨＯ推動「全人類都應享有健康、醫療資源（universal health coverage）」時，世界已看見台灣的健保成就，今年更因防疫成果被世界看見，許多國家希望台灣互相分享「台灣模式」的防疫經驗。

ＷＨＡ實體會議可能延至秋天召開，陳時中說，衛福部將持續與外交部、外館一起努力，也會持續與ＷＨＯ溝通。

WHA

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